Liveübertragung: Mittwoch, 13. Mai, 13 Uhr

Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) stellt sich am Mittwoch, 13. Mai 2020, den Fragen der Abgeordneten in der einstündigen Befragung der Bundesregierung. Planmäßig hätte die Kanzlerin bereits in der Sitzung am 25. März für die Regierungsbefragung zur Verfügung gestanden. Der Tagesordnungspunkt war damals jedoch entfallen, weil es aufgrund der Corona-Pandemie nur eine verkürzte Tagesordnung gab. (ste/11.05.2020)