Liveübertragung: Freitag, 15. Mai, 15.45 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 15. Mai 2020, in erster Lesung über einen Entwurf von Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des Versorgungsausgleichsgesetzes (19/13552). Erstmalig auf der Tagesordnung steht auch ein Antrag der Fraktion mit dem Titel „Zeitpunkt des Versorgungsausgleiches anpassen“ (19/17793). Beide Vorlagen sollen nach der halbstündigen Debatte zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden.

Abschließend berät das Parlament zudem einen weiteren Antrag, mit dem die Grünen auf „Fortbildung von Richterinnen und Richtern sowie Qualitätssicherung im familiengerichtlichen Verfahren“ dringen (19/8568). Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz rät in seiner Beschlussempfehlung, den Antrag abzulehnen (19/17786).

Gesetzentwurf der Grünen

Ziel des Gesetzentwurfs ist die Aufhebung einer Sonderregelung im Versorgungsausgleichsgesetz. Danach soll Paragraf 17 des Gesetzes aufgehoben und die externe Teilung werthaltiger Versorgungen zurückgenommen werden.

Wie es in dem Entwurf heißt, enthält der Paragraf eine Sonderregelung hinsichtlich der externen Teilung von Betriebsrenten für bestimmte betriebsnahe Versorgungsarten. Während für die externe Teilung auf Verlangen des Versorgungsträgers grundsätzlich enge Wertgrenzen gelten würden, hebe die Sonderregelung diese Wertgrenzen für die Direktzusage als häufigste Versorgungsform und die betriebliche Unterstützungskasse erheblich an.

Die Sonderregelung könne im Ergebnis zu einer Verletzung des Halbteilungsgrundsatzes führen, der eine notwendige Folge des grundrechtlichen Schutzes von Ehe und Familie, der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und des Schutzes der während der Ehe beziehungsweise Lebenspartnerschaft erworbenen Versorgungsansprüche sei. Diese Verletzung gehe in der Praxis vor allem zulasten von Frauen.

Erster Antrag der Grünen

In ihrem Antrag setzt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für eine Anpassung des Zeitpunktes des Versorgungsausgleichs ein. Die Bedeutung des Versorgungsausgleichs für die Altersabsicherung geschiedener Eheleute erfordere ein Höchstmaß an Kontrolle, wenn es um die Richtigkeit der Entscheidung geht, schreiben die Abgeordneten. Dies sei bei einer Durchführung zum Zeitpunkt der Scheidung nicht wirklich gewährleistet, weil sich bis zum Zeitpunkt des Renteneintritts nicht nur Zinssätze und Rentenbewertung, sondern auch die Rechtslage in vielerlei Hinsicht ändern könne.

Der Bundestag solle die Bundesregierung deshalb auffordern, bei der anstehenden Evaluierung des Versorgungsausgleichsgesetzes besonders zu prüfen, inwiefern der Versorgungsausgleich erst bei Eintritt in das Rentenalter vorgenommen werden könnte. Auch sei zu prüfen, wie die familiengerichtliche Grundentscheidung über den Versorgungsausgleich zum Zeitpunkt der Ehescheidung darauf beschränkt werden kann, die auszugleichende Ehezeit festzustellen, und ob die in den Ausgleich einzubeziehende Rente die Abänderungsverfahren deutlich senken und zu mehr Rechtssicherheit für die geschiedenen Ehepartner führen würde.

Zweiter Antrag der Grünen

Die Qualifizierung von Richtern soll gesetzlich verankert werden, das fordern die Grünen in einem zweiten Antrag. Danach soll im Deutschen Richtergesetz das Recht und die Pflicht für Richter aufgenommen werden, sich zur Erhaltung und Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten fortzubilden nebst einer Verpflichtung der Dienstherren, dies durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. In das Gerichtsverfassungsgesetz sollen spezifische qualitative Eingangsvoraussetzungen für Familienrichter und -richterinnen aufgenommen werden. Zudem soll das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit geändert werden.

Zur Begründung heißt es, die Verbesserung der Qualität des familiengerichtlichen Verfahrens sei ein seit Langem dringliches und allseits unterstütztes Vorhaben. Es gelte, unbeschadet des hohen Engagements der Familienrichter, endlich die nötigen strukturellen Veränderungen ins Werk zu setzen. Die Bundesregierung sei hier trotz eines einstimmigen Beschlusses des Bundestages vom Juli 2016 nach wie vor untätig. (mwo/sas/11.05.2020)