Liveübertragung: Freitag, 15. Mai, 15.10 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 15. Mai 2020, erstmals über einen Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Wasser- und Sanitärversorgung für alle nachhaltig gewährleisten“ (19/19152). Mitberaten wird ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen unter der Überschrift „Das Menschenrecht auf Wasser konsequent umsetzen – Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung als wichtige Säule in der Entwicklungszusammenarbeit ausbauen“ (19/19147). Über beide Anträge soll direkt im Anschluss an die halbstündige Debatte abgestimmt werden.

Antrag von CDU/CSU und SPD

Union und SPD fordern die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/19152) auf, sich für die Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und besonders für das sechste Nachhaltigkeitsziel „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“ einzusetzen. Die Regierung solle sich aktiv in den Vorbereitungsprozess der UN-Konferenz zur Zwischenprüfung der Internationalen Aktionsdekade für Wasser und der wasserbezogenen Ziele der Agenda 2030 im Jahr 2023 einbringen.

Dabei müsse sichergestellt werden, heißt es weiter, dass die Landwirtschaft als ein Hauptakteur für eine intakte Kreislaufwirtschaft sichergestellt wird. Die Veranstaltung regelmäßiger zwischenstaatlicher Konferenzen auf Ebene der Vereinten Nationen sei voranzutreiben, um den Fortschritt der wasserrelevanten Nachhaltigkeitsziele zu begleiten und zu fördern.

Forschung und Entwicklung zu innovativen Produktionsmethoden und Techniken wollen die Koalitionsfraktionen fördern, um die Effizienz der Wassernutzung vor allem in der Landwirtschaft zu erhöhen. Das diplomatische Engagement im Bereich Wasser als Instrument für Frieden, Sicherheit und Stabilität wollen sie ebenfalls fördern und eine grenzüberschreitende Bewirtschaftung von Wasser sowie ein globales Wassermanagement stärken.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem Antrag (19/1914), das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung umzusetzen und auf eine armutsorientierte und gendersensible Umsetzung der Wasserstrategie des Entwicklungsministeriums zu setzen. Einen besonderen Fokus richtet die Fraktion auf die Beseitigung von Ungleichheiten in der Versorgung und auf eine Grundversorgung für alle.

Darüber hinaus solle Wasser im Sinne der Agenda 2030 gezielt in allen relevanten Ressorts berücksichtigt werden. Bei Projekten der Entwicklungszusammenarbeit seien Abwassersysteme im gleichen Umfang wie Trinkwassersysteme zu fördern, da nur so Wasserqualität nachhaltig gesichert werden könne. Ebenso solle ein geschlechtergerechtr Ansatz von Wasser-, Sanitärversorgung und Hygiene vorangetreiben werden. Auch sollten Aspekte wie Menstruationshygiene, Schwangerschaften und Geburten sowie der sichere Zugang zu öffentlichen Wasserquellen und Toiletten mitgedacht werden. (sas/13.05.2020)