Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will sich am Donnerstag, 14. Mai 2020, mit den Bemühungen des Bundeskriminalamts (BKA) befassen, nach dem Terrroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche im Dezember 2016 die Vorgeschichte zu erhellen und dem Täter Anis Amri auf die Spur zu kommen. Dazu sind eine Beamtin und zwei Beamte als Zeugen geladen, die in der damals zu diesem Zweck gebildeten Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „City“ tätig waren. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt voraussichtlich um 12 Uhr.

Austausch mit nicht identifiziertem Chatpartner

Auskünfte über Beziehungen Amris zu anderen gewaltbereiten Islamisten, insbesondere zu Gewährsleuten aus dem sogenannten Islamischen Staat (IS), erwartet der Ausschuss von Kriminalhauptkommissarin N. S., die in der BAO „City“ einer Arbeitsgruppe unter dem Namen „Team IS-Kontakte und Hinweisbearbeitung“ angehört hatte. Wohl seit der Jahreswende 2015/16 hatte Amri von Deutschland aus in Verbindung zu einem gewissen Abu Hotaisa gestanden, einem IS-Gewährsmann, der sich vermutlich in Libyen aufhielt.

Wenige Minuten vor dem Anschlag tauschte er sich noch mit einem Chatpartner namens Mouadh Tounsi alias „Momo1“ aus, der nie identifiziert werden konnte. Gab es weitere Kontakte? Wer leistete womöglich noch materielle oder spirituelle Beihilfe zum Anschlag? Die Zeugin S. war auch an Ermittlungen gegen den Dagestaner Magomet Ali Chamagow beteiligt, den ein Kammergericht in Berlin im Januar wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat zu fünf Jahren und vier Monaten Haft verurteilte. Im Herbst 2016 hatte er gemeinsam mit Anis Amri und dem französischen Konvertiten Clément Baur einen Sprengstoffanschlag auf das Berliner Gesundbrunnencenter geplant. Das Trio ließ von dem Vorhaben ab, als unversehens die Polizei vor der Tür stand.

Mit Amri Attentatsszenarien erörtert

Deutsche Behörden erfuhren davon erst viele Monate nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz aus einem abgehörten Gespräch, das der mittlerweile in Frankreich inhaftierte Baur im Januar 2018 im Gefängnis mit seinem Vater geführt hatte. Die Terroristen hätten vorgehabt, gleichzeitig in Berlin, Brüssel und Paris zuzuschlagen, so Baur.

Mit Amri habe er auch andere Attentatsszenarien erörtert. Der Tunesier sei „fasziniert“ gewesen von dem Anschlag auf der Uferpromenade in Nizza, wo im Juli 2016 mindestens 86 Menschen starben, als ein Schwerlaster sie überrollte. Wie die enge Verbindung zwischen Amri, Baur und Chamagow, die gemeinsam dem Kreis um die Moabiter Fussilet-Moschee angehörten, damals der Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden entgehen konnte, ist eine der Fragen, die den Ausschuss beschäftigen.

Mit der Auswertung von Amris Mobiltelefon betraut

Ein weiterer Zeuge, der Erste Kriminalhauptkommissar A. M., war in der BAO „City“ mit der Auswertung des Mobiltelefons betraut, das Amri am Tatort hinterlassen hatte. Es fand sich im Führerhaus des Lastwagens, mit dem er in den Weihnachtsmarkt geprescht war.

Anhand der gespeicherten Geodaten konnte M. ein Bewegungsprofil Amris in den Tagen und Wochen vor dem Attentat gewinnen. Unter anderem wurde daraus deutlich, dass Amri mehrere Berliner Weihnachtsmärkte ausgekundschaftet und tagelang nach einem geeigneten Lastwagen gesucht hatte.

Aktivitäten Amris seit seiner Einreise

Unter dem Datum des 6. März 2017 hatte der Zeuge M. obendrein einen Vermerk angefertigt, der auf 40 Seiten eine Gesamtdarstellung der Aktivitäten Amris in Deutschland seit seiner Einreise im Juli 2015 enthielt. Darin kam der Verfasser zu Bewertungen, die sich in ihrer Prägnanz und Klarheit nach dem Eindruck mancher Ausschussmitglieder von anderen wesentlich vorsichtigeren Urteilen aus dem BKA unterschieden.

Unter anderem war die Rede davon, dass sich Amri definitiv entschlossen habe, in Deutschland einen Anschlag zu verüben, nachdem im Sommer 2016 sein Versuch gescheitert war, das Land über die Schweiz zu verlassen.

Mit der Fahndung nach dem flüchtigen Täter befasst

Der dritte Zeuge aus dem BKA, den der Ausschuss hören möchte, der Erste Kriminalhauptkommissar R. K., war nach dem Anschlag unter anderem mit der Fahndung nach dem flüchtigen Täter befasst.

Er wertete die Bilder aus Überwachungskameras aus, die Amri auf seinem Weg von Berlin über die Niederlande, Belgien und Frankreich nach Italien erfasst hatten. (wid/07.05.2020)

Liste der geladenen Zeugen