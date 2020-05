Der Bundestag hat am Donnerstag, 12. März 2020, in erster Lesung den Entwurf der Bundesregierung für ein „Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ (19/17586) erstmals beraten. Er wurde im Anschluss zusammen mit einem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen“ (19/17769) und einem Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten“ (19/17787) zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Gesetzentwurf (19/17586) soll laut Bundesregierung eine „Vielzahl der bestehenden Verfahren in der Sozialversicherung effektiver gestaltet und im Sinne der Digitalisierung und der Entbürokratisierung verbessert werden“. So soll zunächst das Berufskrankheitenrecht „systemgerecht“ weiterentwickelt werden, „um es an verbesserte Möglichkeiten der Prävention und gestiegene Anforderungen an die Legitimation und Transparenz sozialrechtlicher Entscheidungen“ anzupassen. Die Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit für Jugendliche, die ihre Schulzeit beendet haben, soll zudem ausgebaut werden. Geplant ist auch, Teilnehmer an Präventionsmaßnahmen in den Schutz der Unfallversicherung einzubeziehen. Zeiten in Sonderversorgungssystemen internationaler Organisationen sollen bei der Festlegung von Altersrentenansprüchen künftig berücksichtigt werden.

Vorgesehen im Zuge der Neuregelung ist auch, das für die Sozialversicherungsträger zu Beginn des 20. Jahrhunderts konzipierte „DO-Recht“ in seinem letzten Anwendungsbereich, der gesetzlichen Unfallversicherung, Anfang 2023 zu schließen. Das öffentliche Dienstrecht soll mit der Schließung des DO-Rechts dann als eine Sonderform der Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst vereinheitlicht werden. Im Rahmen eines Modellprojektes bei den Krankenkassen plant die Bundesregierung darüber hinaus, die Einführung von fakultativen Online-Wahlen bei den Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023 zu erproben.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/17769) auf, einen Gesetzesentwurf vorzulegen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abzubauen. Dazu empfiehlt sie eine Beweiserleichterung für die Betroffenen von Berufskrankheiten einzuführen, indem ein Expositionskataster nicht wie von der Bundesregierung beabsichtigt bei den Unfallversicherungsträgern, sondern an unabhängiger Stelle bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) unter Beteiligung der Arbeitsschutzbehörden der Länder eingerichtet wird. Das Expositionskataster sollte internationalen Kriterien genügen und fortlaufend wissenschaftlich kontrolliert werden.

Betriebsärztliche Gesundheitsakten, etwa nach Betriebsauflösungen, will die Fraktion an zentraler Stelle sichern und archivieren, sodass diese in Berufskrankheiten-Verfahren herangezogen werden können. Einführen will sie auch eine widerlegliche Vermutungsregelung zugunsten der Versicherten, um die Beweisführung in Berufskrankheiten-Verfahren zu erleichtern. Es müsse ferner dafür gesorgt werden, dass die Strukturen und Verfahren der Unfallversicherungsträger transparent gestaltet und verbessert werden.

Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/17787) auf, über die Entwicklung der Fallzahlen von Kontenabrufverfahren für die im Paragrafen 93 Absatz 8 Nummr 1 der Abgabenordnung genannten Stellen seit Einführung der Verordnung (EG) Nr. 260/2012 und vor allem darüber zu berichten, ob und inwieweit die Durchführung des Kontenabrufverfahrens für diese Stellen entsprechend den Vorschriften der Abgabenordnung für im Ausland geführte Konten sichergestellt ist. Auch solle die Bundesregierung Transparenz bezüglich der baren und unbaren Zahlungen von Sozialleistungen ins Ausland beziehungsweise auf ausländische Konten herstellen und umfassende Transparenz hinsichtlich der Einnahmen aus Forderungen der Sozialleistungsträger zu schaffen.

Die AfD begründet den Antrag damit, dass nach einer ihr vorliegenden Auskunft der Bundesagentur für Arbeit es derzeit aus technischen Gründen nicht möglich sei, auszuwerten, in welcher Höhe Leistungen nach Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB III) wie etwa Arbeitslosengeld I und II auf ausländische Konten ausgezahlt werden. Unklar bleibe darüber hinaus die Anzahl und Höhe von Forderungen deutscher Sozialleistungsträger in Fällen eines grenzüberschreitenden Zusammenhangs. (sas/12.03.2020)