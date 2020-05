Liveübertragung: Mittwoch, 27. Mai, 18.15 Uhr

Erstamlas berät der Bundestag am Mittwoch, 27. Mai 2020, einen Antrag der FDP mit dem Titel „Einfach Leben retten – Blutspendeverbot für homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen abschaffen“ (19/15260). Im Anschluss an die 30-minütige Debatte soll die Vorlage an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Antrag der FDP

In ihrem Antrag argumentiert die Fraktion, die Nachfrage nach Blutspenden sei sehr hoch, die Versorgung mit Blutpräparaten werde jedoch zu einer immer größeren Herausforderung. Lediglich zwei bis drei Prozent der Bevölkerung spendeten aber regelmäßig Blut. Jedes Jahr schieden rund 100.000 Blutspender nach Erreichen der Altersbegrenzung oder durch eine Krankheit aus.

Die Abgeordneten fordern daher, das Transfusionsgesetz so zu ändern, „dass eine Diskriminierung potenzieller Blutspender wegen ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität ausgeschlossen wird“ (pk/sas/19.05.2020)