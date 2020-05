Liveübertragung: Freitag, 29. Mai, 10.20 Uhr

Ob sich die Bundeswehr weiterhin an der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) beteiligt und dafür den Personaleinsatz erhöht, entscheidet der Bundestag am Freitag, 29. Mai 2020, nach 30-minütiger Debatte in namentlicher Abstimmung. Der Auswärtige Ausschuss hat eine Beschlussempfehlung (19/19583) zum Antrag der Bundesregierung (19/19002) vorgelegt, der Haushaltsauschuss einen Bericht zur Finanzierbarkeit gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages (19/19604). Zur Abstimmung liegen auch Entschließungsanträge der FDP (19/19598), der Linken (19/19599) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/19600) vor.

Abgestimmt wird außerdem über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Militärmission EUTM Mali beenden“ (19/19154), zu dem ebenfalls eine Beschlussvorlage des Auswärtigen Ausschusses vorliegt (19/19584). Im Verlauf der Debatte befassen sich die Parlamentarier auch mit dem „Bericht der Bundesregierung zur Lage und zum deutschen Engagement in Mali/Sahel“ (19/18080), der im Anschluss an den federführenden Auswärtigen Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden soll.

Bundesregierung will Mandatsgebiet ausweiten

Der Antrag der Bundesregierung (19/19002) sieht vor, das Mandatsgebiet für den Einsatz der Bundeswehr sukzessive auf Gesamtmali sowie alle G5-Sahel-Staaten (Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad) auszuweiten. Zudem sollen künftig bis zu 450 statt wie bisher bis zu 350 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten entsendet werden können.

Schwerpunkt im neuen Mandat sei die einsatznähere militärische Beratung und Ausbildung der malischen Soldatinnen und Soldaten sowie – nach Schaffung der Voraussetzungen seitens der Europäischen Union – die Ausweitung des Missionsgebietes auf alle G5-Sahel-Staaten, heißt es im Antrag. Diese Maßnahme ziele vor allem darauf ab, Beratung und Ausbildung auch in Burkina Faso und in Niger anbieten zu können, die beide durch grenzüberschreitendes Agieren terroristischer Gruppen zunehmend unter Druck geraten seien.

Der Einsatz erfolge auf Ersuchen der malischen Regierung mit dem Einverständnis der weiteren G5-Sahel-Staaten“ sowie auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse des Rates der Europäischen Union in Verbindung mit mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Das Mandat ist befristet bis Ende Mai 2021.

Bericht zur Lage und zum deutschen Engagement

In ihrem Bericht zur Lage und zum deutschen Engagement in Mali/Sahel schreibt die Bundesregierung, die Lage in Mali und Teilen der Sahel-Region sei weiterhin durch fragile Staatlichkeit, zunehmend gewaltsam ausgetragene, teils sozial und ethnisch aufgeladene Konflikte um Ressourcen sowie die Bedrohung durch islamistisch motivierten Terror gekennzeichnet.

Die Aufmerksamkeit richte sich neben der Befriedung des Nordens von Mali und Umsetzung des innermalischen Friedensabkommens auf die Erosion der sozialen Ordnung und der Sicherheit im Zentrum Malis sowie in den Grenzgebieten zu Burkina Faso und Niger. „Dort haben terroristische Gruppen, die mit Al Qaida und dem Islamischen Staat affiliiert sind, ihren Aktionsradius erheblich ausgeweitet“, schreibt die Bundesregierung. In der Folge habe sich der Staat aus weiten Gebieten zurückgezogen.

Entschließungsantrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Entschließungsantrag (19/19598) unter anderem auf, sich international für eine gemeinsame, übergeordnete Strategie für die Sahel-Region einzusetzen. Die internationalen Engagements in der Sahel-Region seien miteinander zu verknüpfen.

Außerdem solle der militärische Einsatz mit regionalen politischen und wirtschaftlichen Bemühungen vernetzt werden, um die Menschen vor Ort nachhaltig zu unterstützen.

Entschließungsantrag der Linken

Die Linke fordert in ihrem Entschließungsantrag /19/19599), die Bundeswehr aus der EU-Mission EUTM Mali und aus der UN-Mission Minusma abzuziehen und sich in der EU und im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Beendigung der beiden Missionen einzusetzen.

Die einsatzbedingten Zusatzkosten sollten in entwicklungspolitische Investitionen und humanitäre Hilfe für Mali und die übrigen fünf Staaten der Sahel-Zone umgewidmet werden.

Entschließungsantrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem Entschließungsantrag (19/19600), im regionalen Engagement der Bundeswehr keinen Blankoscheck an autoritäre und diktatorische Regime wie im Tschad zu erteilen und eine Ausbildung in diesen Ländern und der jeweiligen Armeen auszuschließen.

Auch sollte das Einsatzgebiet der Bundeswehr auf das Staatsgebiet Malis beschränkt werden. Sichergestellt werden müsse, dass trotz der im neuen EUTM-Mali-Mandat verankerten militärischen Ausbildung und Beratung keine Beteiligung deutscher Streitkräfte an Kampfeinsätzen stattfindet.

AfD will Bundeswehreinsatz beenden

Die AfD-Fraktion hält das deutsche beziehungsweise europäische militärische Engagement in Mali für gescheitert. In ihrem Antrag (19/19154) verlangt sie, die Bundeswehrbeteiligung an der UN-Mission Minusma in Mali und an der EU-Trainingsmission EUTM Mali zu beenden sowie jeweils einen Evaluierungsbericht dieser Einsätze vorzulegen. Nach fünf Jahren militärischer Unterstützung durch die Bundeswehr sei „entgegen anderslautender Auskünfte der Bundesregierung“ kein Fortschritt in dem Land erkennbar.

Die Sicherheitslage habe sich in dem Zeitraum sogar in einigen Regionen verschlechtert. Vor allem im Norden und im Zentrum Malis komme es immer wieder zu Anschlägen, bewaffneten Auseinandersetzungen und gewaltsamen Übergriffen.

„Aus dem militärischen Engagement in Mali droht ein mit dem in Afghanistan vergleichbarer Einsatz zu werden, der mit großen Gefahren für unsere Soldaten und mit hohen finanziellen Kosten einhergeht, dessen nachhaltiger Erfolg aber nicht erkennbar ist“, schreiben die Abgeordneten. Der Aufwand, den die Bundeswehr in Mali betreiben müsse, stehe in keinem angemessenen Verhältnis zum bisher Erreichten. Zudem würden durch die Einsätze in Mali Kräfte der Bundeswehr gebunden, die wiederum in der Landes- und Bündnisverteidigung fehlten. (ahe/hau/28.05.2020)