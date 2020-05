Liveübertragung: Freitag, 29. Mai, 12 Uhr

Über die Fortsetzung der Bundeswehrbeteiligung an der „Multidimensionalen Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali“ (Minusma) entscheidet der Bundestag am Freitag, 29. Mai 2020, nach 30-minütiger Debatte in namentlicher Abstimmung. Zu dem entsprechenden Antrag der Bundesregierung (19/19004), laut dem bis zu 1.100 Soldatinnen und Soldaten entsendet werden können, hat der Auswärtige Ausschuss eine Beschlussempfehlung (19/19585), der Haushaltsausschuss einen Bericht zur Finanzierbarkeit gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages (19/19605) vorgelegt.

Abstimmen werden die Abgeordneten auch über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Aus dem Einsatz in Afghanistan lernen – Militärmission Minusma nicht fortsetzen“ (19/19155). Auch dazu gibt es eine Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (19/19586).

Erstmals wird zudem in verbundener Beratung ein Antrag der FDP debattiert, der mit „Vorausschauende humanitäre Hilfe für die Sahel-Zone“ (19/19505) überschrieben ist. Die Vorlage soll im Anschluss an den federführenden Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe überwiesen werden.

„Deutsches Minusma-Kontingent robust aufgestellt“

„Das deutsche Minusma-Kontingent ist robust aufgestellt und trägt wesentlich zur Sicherheit in Nordmali und damit auch zur Umsetzung des Friedensvertrags von Algier bei“, schreibt die Bundesregierung in ihrem Antrag. Die Bundeswehr unterstütze Minusma durch die Bereitstellung einer Aufklärungseinheit mit Objektschutz- und Aufklärungskräften inklusive der „Hochwertfähigkeit Heron 1“, dem Warnsystem Mantis in der Konfiguration „Sense&Warn“ sowie erforderlichen Einsatzunterstützungs- und IT-Kräften. Dies werde ergänzt durch Expertise mit Einzelpersonal in den Stäben der Mission und mit den Fähigkeiten der geografischen Informationsberatung sowie der Bereitstellung von Brandschutz- und Bodendiensten zur Unterstützung des Flugbetriebs in Gao.

Ziel der Mission bleibe weiterhin, „dass die malische Regierung mittel- und langfristig Sicherheit auf ihrem Staatsgebiet weitgehend garantieren kann, eine Grundversorgung mit staatlichen Dienstleistungen in allen Regionen sichergestellt ist, die staatlichen Akteure von der Bevölkerung als glaubwürdig und legitim akzeptiert werden, sie mittel-und langfristig in der Lage sind, nachhaltige Entwicklung mit Perspektiven für die Bevölkerung zu schaffen sowie die Fähigkeit haben, gegen Strukturen der organisierten Kriminalität wie Schlepperstrukturen und somit auch gegen irreguläre Migration vorzugehen“. Das Mandat ist befristet bis Ende Mai 2021.

AfD sieht Engagement in Mali als gescheitert an

Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf (19/19155), die Bundeswehrbeteiligung an der UN-Mission Minusma in Mali und an der EU-Trainingsmission EUTM Mali zu beenden sowie jeweils einen Evaluierungsbericht dieser Einsätze vorzulegen. „Das deutsche beziehungsweise europäische militärische Engagement in Mali ist gescheitert“, heißt es in ihrem Antrag. Nach fünf Jahren militärischer Unterstützung durch die Bundeswehr sei entgegen anderslautender Auskünfte der Bundesregierung kein Fortschritt in dem Land erkennbar. Die Sicherheitslage habe sich in dem Zeitraum sogar in einigen Regionen verschlechtert. Vor allem im Norden und im Zentrum Malis komme es immer wieder zu Anschlägen, bewaffneten Auseinandersetzungen und gewaltsamen Übergriffen.

„Aus dem militärischen Engagement in Mali droht ein mit dem in Afghanistan vergleichbarer Einsatz zu werden, der mit großen Gefahren für unsere Soldaten und mit hohen finanziellen Kosten einhergeht, dessen nachhaltiger Erfolg aber nicht erkennbar ist“, schreiben die Abgeordneten. Der Aufwand, den die Bundeswehr in Mali betreiben müsse, stehe in keinem angemessenen Verhältnis zum bisher Erreichten. Zudem würden durch die Einsätze in Mali Kräfte der Bundeswehr gebunden, die wiederum in der Landes- und Bündnisverteidigung fehlten.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/19505) auf, eine umfangreiche Strategie zum deutschen humanitären Engagement in der Sahel-Region zu entwickeln, die einen besonderen Fokus auf vorausschauende humanitäre Hilfe legt. Der strategische Fokus in der deutschen humanitären Hilfe für den Sahel solle stärker auf die Entwicklung und die Implementierung von innovativen Ansätzen in der humanitären Hilfe gesetzt werden. Als Beispiel werden die vorausschauende humanitäre Hilfe, der Einsatz von Drohnen in der Lieferung von Hilfsgütern und der Iris-Scan für bargeldlose Bezahlung genannt.

Auch solle die Regierung im Rahmen der Haushaltsmittel für die humanitäre Hilfe aufgrund des hohen Bedarfs proportional mehr Geld für die Sahel-Region bereitstellen. (ahe/hau/28.05.2020)