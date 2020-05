Die Fraktion Die Linke kann mit ihrem Konzept einer solidarischen Mindestrente die anderen Fraktionen des Bundestages bisher nicht überzeugen. Das wurde während der Debatte am Donnerstag, 21. März 2019, über einen Antrag der Linken (19/8555) deutlich, dem die anderen Fraktionen ihre eigenen Konzepte gegen Altersarmut entgegensetzten. Ob Basis-Rente (FDP), Grundrente (Koalition), Garantierente (Grüne) oder der Vorschlag der AfD-Fraktion für höhere Freibeträge – an Vorschlägen mangelt es nicht und dies zeige, sagte Kerstin Tack (SPD) zufrieden, dass das Thema Altersarmut in der Mitte des Parlaments angekommen sei.

Die Linke fordert in ihrem Antrag nicht nur die solidarische Mindestrente. Um Altersarmut zu bekämpfen, sei es auch nötig, den gesetzlichen Mindestlohn umgehend auf zwölf Euro pro Stunde und das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent des Durchschnittsentgelts anzuheben und Rentenversicherungsbeiträge für Arbeitslose in der Grundsicherung zu zahlen.

Ferner müsse die Rente nach Mindestentgeltpunkten für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen fortgeführt und weiterentwickelt werden: So solle, wer mindestens 25 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war und wessen versicherungspflichtiges Einkommen zwischen 20 und 80 Prozent des Durchschnittsentgeltes lag, einen Zuschlag auf die Rente bekommen. Mit der solidarischen Mindestrente soll jegliches vorhandenes Einkommen im Alter und bei Erwerbsminderung unter bestimmten Bedingungen auf 1.050 Euro netto im Monat angehoben werden.

Linke: Höhere Löhne und ein höheres Rentenniveau

Matthias W. Birkwald (Die Linke) verwies darauf, dass nicht nur jene, die Grundsicherung im Alter beantragen, von Altersarmut betroffen seien. „Es gibt viel mehr arme Alte.“ Die Armutsgrenze der Europäischen Kommission für Deutschland liege 300 Euro über dem Existenzminimum der Grundsicherung und damit bei 1.096 Euro netto für Alleinstehende.

Nach dieser Definition seien schon heute 2,8 Millionen Menschen als arm zu bezeichnen, sagte Birkwald. „Höhere Löhne und ein höheres Rentenniveau sind der Schlüssel beim Kampf gegen Altersarmut“, fügte er hinzu.

CDU/CSU: Altersarmut nicht mit der Gießkanne bekämpfen

Peter Weiß (CDU/CSU) schlug einen optimistischeren Tonfall an. Erst gestern habe die Rentenversicherung mitgeteilt, dass im Juli die Renten deutlich steigen werden. „Sie steigen damit zum zweiten Mal in Folge stärker als die Löhne. Das Rentenniveau steigt und sinkt nicht“, sagte Weiß. Dies zeige aber auch, wie sehr die Renten und Rentensteigerungen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Entwicklung der Löhne abhängen würden.

Er warnte davor, Altersarmut mit der Gießkanne zu bekämpfen – eine Anspielung auf die fehlende Bedürftigkeitsprüfung im Grundrentenkonzept von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

SPD: Rente statt Fürsorgeleistungen

Kerstin Tack (SPD) verteidigte die Grundrente dagegen als „richtigen und wichtigen Schritt nach vorne“. Bei der Mütterrente gebe es auch keine Bedürftigkeitsprüfung, weil sie als Anerkennung von Erziehungsleistung verstanden werde. Bei der Grundrente gehe es um nichts anderes, nämlich um eine Anerkennung von Lebensleistung. Deshalb habe auch hier eine Bedürftigkeitsprüfung nichts verloren, sagte Tack.

Im Vordergrund müsse stehen, dass Menschen, die lange Beiträge eingezahlt haben, und Menschen, die aufgrund gesellschaftlicher Bedingungen nur Teilzeit arbeiten konnten, nicht bei der Rente bestraft werden. „Sie sollen im Alter keine Fürsorgeleistungen, sondern eben eine Rente bekommen“, sagte Tack.

AfD: Ergebnisse der Rentenkommission abwarten

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) nutzte ihre Rede für eine deutliche Kritik der Rentenpolitik der rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Schröder. Seit der Riester-Reform habe sich die Situation der Rentner dramatisch verschlechtert, profitiert hätten von der Reform vor allem die Arbeitgeber durch sinkende Lohnnebenkosten.

Sie kritisierte, dass mit dem Konzept der Grundrente Geld über die Rentner ausgeschüttert werden solle, ohne den Bedarf vorher zu prüfen, und forderte, zunächst einmal die Ergebnisse der Rentenkommission abzuwarten. Sie warb stattdessen für den Vorschlag ihrer Fraktion (19/7724), 15 Prozent der Rentenansprüche nicht auf die Grundsicherung anzurechnen.

FDP: Keine neuen Fesseln für Arbeitgeber

Pascal Kober (FDP) sagte: „Wir haben mit unserer Basis-Rente das überzeugendste Konzept.“ Das Konzept (19/7694) sieht vor, dass Rentner 20 Prozent der eigenen Rentenansprüche behalten dürfen, wenn sie Grundsicherung beantragen müssen. „Das wäre leistungsgerecht, generationengerecht und finanzierbar“, so Kober.

Er kritisierte die Linken dafür, mit ihren Vorschlägen den Arbeitgebern neue Fesseln anlegen zu wollen. Dies könnten diese aber im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen nicht gebrauchen.

Grüne: Freibeträge sind kein Allheilmittel

Markus Kurth (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, entscheidend müsse sein, dass Menschen, die jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, nicht aus diesem Versicherungssystem herausfallen und im System der Sozialhilfe landen. Die Idee der Freibeträge scheine zwar bei FDP und AfD eine Art Allheilmittel zu sein. „Aber sie bedeuten, dass man im System der Grundsicherung bleibt.“

Die Garantie-Rente der Grünen (17/13493) sei hingegen eine Lösung innerhalb des Versicherungssystems, die sicherstelle, dass geringe Rentenansprüche von Rentnern mit 30 und mehr Versicherungsjahren mit Steuermitteln so aufgestockt werden, dass die Gesamtrente mindestens 30 Entgeltpunkte enthalte. (che/21.03.2019)