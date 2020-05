Liveübertragung: Freitag, 29. Mai, 12.35 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 29. Mai 2020, einen Antrag der FDP mit dem Titel „Nachhaltiges Wachstum – Der Weg aus der Rezession in eine klimaneutrale Zukunft“ (19/19510) sowie einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der einen „Zukunftspakt für einen sozial-ökologischen Aufbruch aus der Krise“ fordert (19/19549). Nach einstündiger Debatte soll der FDP-Antrag zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, der Antrag der Grünen zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion will mit ihrem Antrag (19/19510) sicherstellen, dass staatliche Maßnahmen zur Wiederankurbelung der Wirtschaft dem Klimaschutz dienen, ohne dabei den Markt zu verzerren oder Freiheitsrechte einzuschränken. Bei der Corona-Pandemie handele es sich um einen Notstand, der „unmittelbar radikale Sofortmaßnahmen erforderlich“ mache. Diese „erheblichen Freiheitseinschränkungen“ dürften aber „nicht als Vorbild für den Klimaschutz dienen, denn die Menschen würden sie sich berechtigterweise nicht dauerhaft zumuten lassen“.

Der Staat solle seine Maßnahmen vielmehr darauf konzentrieren, die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft zu fördern. Daraus ergibt sich für die FDP-Abgeordneten eine Reihe konkreter Forderungen. So solle die Stromsteuer gesenkt werden, um „Investitionen in strombasierte klimafreundliche Investitionen anzureizen“. Statt einen nationalen Kohlendioxidpreis einzuführen, solle die Bundesregierung die Einbindung des Verkehrs- und Gebäudesektors in den EU-Emissionshandel unterstützen. Innovationsförderung solle technologieneutral erfolgen, also beispielsweise nicht Elektromobilität gegenüber anderen nachhaltigen Antriebstechniken bevorzugen. Ausdrücklich wendet sich die Fraktion gegen steuerfinanzierte Kaufanreize etwa für Neuwagen.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/19549) unter anderem auf, ein Konjunkturprogramm in Höhe von 100 Milliarden Euro und ein Investitionsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro aufzulegen und sich bei der Ausgestaltung der notwendigen Konjunktur- und Investitionsmaßnahmen an einer Reihe von Kriterien zu orientieren

So sollten die Maßnahmen innovative und branchenspezifische Lösungen beinhalten, die dort ansetzen, wo die Corona-Krise besonders hart trifft. Unternehmen, die mit staatlichen Geldern unterstützt werden, sollten keine Boni, Sonderzahlungen in Form von Aktienpaketen oder andere gesonderte Vergütungen (Gratifikationen) neben dem Festgehalt für ihre Organmitglieder auszahlen dürfen. Auch müssten sie auf Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen verzichten.

Zudem müssten sie offenlegen, in welchem Land sie welchen Gewinn machen und wie viele Steuern sie wo zahlen. Öffentliche Gelder dürften unter keinen Umständen dazu beitragen, dass Steuerschlupflöcher ausgeweitet werden. Tochterunternehmen in Steueroasen müssten geschlossen werden. Wenn der Staat sich mit Steuergeldern an Unternehmen beteiligt, müsse er auch Mitspracherechte haben und Einfluss auf die Unternehmensstrategie nehmen können, wie private Investoren auch, schreibt die Fraktion.(hau/ste/hle/28.05.2020)