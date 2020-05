Liveübertragung: Freitag, 29. Mai, 14.50 Uhr

Über soziale Innovationen debatiert der Bundestag am Freitag, 29. Mai 2020. Den Abgeordneten liegt dazu ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Social Entrepreneurship – Soziale Innovation als Zwilling der technologischen Innovation“ (19/18238) sowie ein Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Soziale Innovationen stärker fördern und Potenziale effizienter nutzen“ (19/19493) vor. Offen ist, ob die Initiativen im Anschluss an die halbstündige Debatte abgestimmt oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden.

Abstimmen werden die Parlamentarier in jedem Fall über zwei Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/18706, 19/18714), deren Ablehnung eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (19/19239) empfiehlt.

Antrag von CDU/CSU und SPD

„Soziale Innovationen umfassen neue soziale Praktiken und Organisationsmodelle, die darauf abzielen, für die Herausforderungen der Gesellschaft tragfähige und nachhaltige Lösungen zu finden“, schreiben die Fraktionen von CDU/CSU und SPD in ihrem gemeinsamen Antrag (19/19493). Als jüngere Beispiele für soziale Innovationen nennen die Fraktionen etwa das Car-Sharing, die Telearbeit oder – mit Blick auf den Umgang mit Krisen – das Kurzarbeitergeld. Historisch gesehen würden soziale Innovationen bis zu den Vorformen der heutigen Genossenschaften im Mittelalter zurückreichen, so die Abgeordneten. Es sei deshalb zu begrüßen, dass sich die Bundesregierung dem Thema breit angenommen habe.

CDU/CSU und SPD fordern mit ihrer Initiative, „eine Definition für Sozialunternehmen zu erarbeiten sowie ein ressortübergreifendes Konzept für die Förderung von Sozialen Innovationen und Sozialunternehmen zu entwickeln“. Potenzielle Hemmnisse beim Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten sollten abgebaut und ein Programm zur Erforschung und Entwicklung Sozialer Innovationen aufgesetzt werden. Ein weiterer Vorschlag der Koalition zielt darauf ab, neue Formate zu entwickeln. Beispielsweise schwebt ihr ein „Soziales Innovationsforum“ – ähnlich dem bereits existierenden Format „Digital-Gipfel“ vor.

Antrag der FDP-Fraktion

Der erstmals zur Beratung anstehende Antrag der FDP-Fraktion (19/18238) fordert, „Social Entrepreneurship“ ebenso wie technologische Innovation zu fördern. Die Politik müsse erkennen, dass soziale Innovation gleichwertig zur technologischen Innovation sind, schreiben die Abgeordneten und setzen sich dafür ein, eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe auf Bundesebene zu gründen, die im Austausch mit Vertretern des Sektors eine soziale und gesellschaftliche Innovationsstrategie erarbeitet.

Sozialunternehmen sollen in den öffentlichen Wirkungsprozess integriert werden und zusammen mit den Ländern über Pilotprojekte alle Akteure an Hochschulen und Schulen für „Social Entrepeneurship“ sensibilisieren und damit die Grundlage für erweiterte und vertiefende Lernangebote in diesem Bereich sowie Integration von sozialen Innovationen in bestehende Gründerinitiativen an Schulen und Hochschulen schaffen.

Ferner sollen vorhandene Förderprogramme des Bundesforschungsministeriums wie die „Validierungsförderung +“ und die ab 2021 im zweiten Auswahlprozess stattfindende „Innovative Hochschule“ für soziale Innovationen noch stärker ausgeweitet werden. Das Programm „KMU-innovativ: Einstiegsmodul“, das bisher nur von der Förderung von Technologiefeldern spreche, solle für „Social Entrepreneurship“ geöffnet werden.

Erster Antrag der Grünen

Die Grünen weisen in ihrem ersten abzustimmenden Antrag mit dem Titel „Soforthilfen breiter aufstellen – Existenz von Selbstständigen sichern und kleine Unternehmen bezuschussen“ (19/18706) auf die „prekäre Situation von Selbstständigen und Freiberuflern“ hin. Bei vielen von ihnen kämen die beschlossenen Soforthilfen nicht richtig an, weil die Zuschüsse für Miet- und Pachtausgaben sowie andere Betriebskosten bestimmt seien, aber ausdrücklich nicht zur Deckung der Kosten des eigenen Lebensunterhalts. „Das ist bei diesem Personenkreis eine alltagsfremde Trennung“, erklären die Abgeordneten.

Sie fordern die Bundesregierung auf sicherzustellen, dass im Rahmen der Soforthilfe ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe der Pfändungsfreigrenze von 1.180 Euro zur Deckung des Lebensunterhalts genutzt werden kann, indem dieser Betrag in die Liste der anrechenbaren Kosten in der Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern zu den Soforthilfen mit aufgenommen wird. Die bestehenden Soforthilfen in Höhe von mindestens 15.000 Euro sollten auch Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern gewährt werden, und zwar aus Mitteln des Bundes.

Zweiter Antrag der Grünen

Schwierig ist aus Sicht der Grünen auch die Situation für sozial ausgerichtete Unternehmen, wie es in ihrem zweiten Antrag „Coronahilfen – Sozialunternehmen in der Krise eine Chance geben“ (19/18714) heißt. Das Problem solcher Firmen sei, dass sie in ihrer Unternehmensform so divers sind, dass eine maßgeschneiderte Förderung schwierig ist.

Die Abgeordneten fordern ein Soforthilfeprogramm von Bund und Ländern, das sich am Beispiel Hessens oder Baden-Württembergs orientieren soll. Es solle sich an Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeiter wenden und Sozialunternehmen einschließen. Die Liquiditätshilfen und Förderprogramme der staatlichen KfW-Förderbank sollten kurzfristig auch für gemeinnützige Unternehmen geöffnet werden, auch wenn sie wegen der Einbeziehung gemeinnütziger Teilhaber die Größenschwelle überschreiten. (pez/hau/ste/28.05.2020)