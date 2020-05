Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble und der Präsident der französischen Nationalversammlung (Assemblée nationale), Richard Ferrand, eröffnen am Donnerstag, 28. Mai 2020, um 17 Uhr eine zweistündige Sondersitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, um über die aktuelle Lage in der Covid-19-Pandemie zu beraten.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Vorgesehen ist unter anderem eine Debatte über die im deutsch-französischen Grenzgebiet ergriffenen Grenzkontrollmaßnahmen, in der sich die Innenminister der beiden Staaten, Horst Seehofer und Christophe Castaner, den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Versammlung findet in Form einer Videokonferenz statt.

Initiative für einen neuen Schuman -Plan

Anschließend findet eine Aussprache über die Initiativen zur Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen auf europäischer Ebene statt. Es wird zudem eine gemeinsame Erklärung von Schäuble und seinem Amtskollegen Ferrand eingebracht, die aus Sicht der beiden Parlamentspräsidenten mögliche gemeinsame deutsch-französische Initiativen zur Erholung und Weiterentwicklung Europas nach der Pandemie formuliert.

In einem Sieben-Punkte-Plan stellen die beiden Präsidenten dazu konkrete Erwartungen an die Regierungen ihrer beider Länder. Sie betonen: „Die Initiative unserer beiden Regierungen sollte den Anstoß dazu geben, eine Art neuen Schuman-Plan zu entwickeln.“ Besonders betont werden die Bereiche öffentliches Gesundheitswesen, Nachhaltigkeit, Klima und Sicherheit.

Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung setzt sich aus 100 Mitgliedern zusammen, darunter 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie 50 Abgeordnete der Assemblée nationale, die mindestens zweimal im Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich tagen sollen. Die konstituierende Sitzung fand am Montag, 25. März 2019, unter Leitung der beiden Parlamentspräsidenten in Paris statt.

Grundlage dieser institutionalisierten Zusammenarbeit auf Ebene der Parlamente ist das Deutsch-Französische Parlaments­abkommen, das am 11. März 2019 von der Assemblée nationale und am 20. März 2019 vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Das Parlamentsabkommen ist das Ergebnis intensiver Beratungen der Deutsch-Französischen Arbeitsgruppe, die am 22. Januar 2018 anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) zu diesem Zweck eingesetzt worden war. (vom/26.05.2020)