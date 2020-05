In seiner nächsten Sitzung will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) ein weiteres Mal mit den Ermittlungen befassen, die dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche im Dezember 2016 folgten. Dazu sollen am Donnerstag, 28. Mai 2020, in öffentlicher Vernehmung zwei Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) aussagen. Der für Publikum zugängliche Teil der Sitzung beginnt unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) wie üblich um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Da zuvor noch eine nichtöffentliche Vernehmung von ungewisser Dauer anberaumt ist, könnte sich freilich der Einlass verzögern.

Lenkrad ohne Spuren des Täters

Als ersten der beiden öffentlich auftretenden Zeugen hört der Ausschuss Kriminalhauptkommissar A. Q. Er gehörte in der nach dem Anschlag federführend ermittelnden Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „City“ dem Team „Spurenkoordination“ an, wo sämtliche am Tatort aufgefundene Fingerabdrücke, DNA-Materialien und sonstige Hinweise ausgewertet wurden. Zu den rätselhaften Feststellungen nach dem Anschlag zählt der Befund, dass an dem Lastwagen, mit dem der Terrorist Anis Amri in den Weihnachtsmarkt gerast war, vom Täter selbst abgesehen von einem Fingerabdruck an der Außenseite der Tür keine Spuren zu entdecken waren, auch nicht, wo sie am ehesten zu vermuten gewesen wären, am Lenkrad.

Statt dessen fanden sich Spuren zahlreicher anderer Personen, von denen manche identifiziert wurden, viele offenbar auch nicht. Der Ausschuss wird dazu Genaueres erfahren wollen, nicht zuletzt auch, ob die aufgefundenen DNA-Spuren und Fingerabdrücke systematisch mit den bekannten Kontaktpersonen Amris in Deutschland abgeglichen wurden, und wenn nicht, warum dies unterblieb. Die Frage steht in engem Zusammenhang mit einer anderen, die den Ausschuss von Anbeginn umtreibt, nämlich, ob Amri Komplizen oder Unterstützer hatte.

Einzeltäter oder nicht?

Das Bundeskriminalamt hat dies bisher energisch bestritten. Zuletzt hatte in der vorigen Sitzung ein ranghoher Beamter der Behörde mehrfach betont, dass Amri als Einzeltäter gehandelt habe. Es gebe „keine Anhaltspunkte über die Einbindung weiterer in Deutschland ansässiger Personen“. Umso mehr Aufsehen hatte in der vorvergangenen Sitzung der Leiter der Antiterror-Abteilung beim BKA Sven Kurenbach mit der Bemerkung erregt, selbstverständlich sei Amri kein Einzeltäter gewesen, denn es gebe einen Haftbefehl gegen eine weitere Person.

Gemeint war der 1985 in Tunis geborene Meher D., der im Juli 2018 auf Antrag der Bundesanwaltschaft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Mord zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Behörden vermuten hinter ihm den ominösen „Mentor“ Mouadh Tounsi alias „Momo1“, der Amri im Auftrag des sogenannten Islamischen Staates (IS) von Libyen aus zur Tat anleitete. Er war allerdings nicht „in Deutschland ansässig“.

Treffen in der Moabiter Fussilet-Moschee

Die Frage einer möglichen Mittäterschaft wird der Ausschuss auch mit dem zweiten Zeugen aus dem BKA erörtern, dem Kriminalhauptkommissar D. G. Er war in der BAO „City“ in einer Arbeitsgruppe tätig, die nach Amris Kontaktpersonen in Deutschland forschte. Er fungierte zudem als Verbindungsbeamter zum Berliner Landeskriminalamt (LKA).

Amri wichtigste Anlaufstelle in in Berlin, wo er sich kurz vor dem Anschlag ein letztes Mal aufhielt, war die Moabiter Fussilet-Moschee. Durch Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist belegt, dass Amri dort am Abend des Attentats mindestens eine weitere Person getroffen haben muss, deren Identität allerdings nie ermittelt wurde.

Wer beschaffte Amris Waffe?

Nicht restlos geklärt erscheint bis heute auch die Rolle des Tunesiers Bilel ben Ammar, der in der Regel als Amris engster Vertrauter bezeichnet wird. Diesem Eindruck widersprach freilich in der vorigen Sitzung ein ranghoher Zeuge aus dem BKA. Amri habe Ben Ammar für einen nicht vertrauenswürdigen Schwätzer gehalten. Sein einziger vertrauensvoller Kontakt sei zuletzt der französische Konvertit Clément Baur gewesen, der Ende Oktober 2016 allerdings von Berlin nach Frankreich zurückgekehrt war.

Nach wie vor offen ist die Frage, wer Amri die Waffe beschafft hatte, mit der er den polnischen Fahrer des gekaperten Lastwagens erschoss, und ob er Helfer auf der Flucht hatte. Am Morgen nach dem Anschlag erkannte ein Zeuge Amri in Emmerich an der niederländischen Grenze. Später wurde er von Überwachungskameras an den Bahnhöfen in Nijmegen, Brüssel und Lyon erfasst. Wie er von Berlin nach Emmerich und von Brüssel nach Lyon gelangte, ist unklar. (wid/21.05.2020)

Zeit: Donnerstag, 28. Mai 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Zuhörer können sich unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis MIttwoch, 27. Mai 2020, per E-Mail beim Ausschusssekretariat anmelden: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de.

