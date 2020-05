„Partizipation von Kindern und Jugendlichen – Welche Rolle spielen digitale Medien und soziale Netzwerke für die Partizipation?“, so lautet der Titel eines öffentlichen Expertengesprächs der Kinderkommission des Bundestages (Kiko) am Mittwoch, 27. Mai 2020. Geladen zu der Sitzung unter der Leitung von Matthias Seestern-Pauly (FDP) sind drei Sachverständige aus den Bereichen Digitalwirtschaft und Jugendforschung. Der öffentlich zugängliche Teil der Sitzung beginnt voraussichtlich um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat der Kinderkommission (Telefon: 030/227-30551, Fax: 030/227-36055, E-Mail: kinderkommission@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. (ste/20.05.2020)

Zeit: Mittwoch, 27. Mai 2020, ab voraussichtlich 15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Liste der geladenen Sachverständigen