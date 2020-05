Ein Gespräch mit Vertretern des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin steht am Mittwoch, 27. Mai 2020, im Mittelpunkt einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Dazu liegen der Jahresbericht 2018 (19/15830) und der Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 des Deutschen Instituts für Menschenrechte (19/15829) vor. Die Sitzung unter Leitung von Gyde Jensen (FDP) beginnt um 14 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Jahresbericht 2018

Wie aus dem Jahresbericht 2018 (19/15830) hervorgeht, hat sich das Institut mit der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, einer menschenrechtskonformen Gestaltung von Zuwanderung und der Umsetzung des Rechts auf selbstbestimmte Mobilität für Menschen mit Behinderungen schwerpunktmäßig befasst. Zum einen begleitet es den Prozess zur Umsetzung des „Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt“ (Istanbul-Konvention), zum anderen die menschenrechtskonforme Ausgestaltung des im Dezember 2018 verabschiedeten UN-Migrationspakts.

Die im Institut angesiedelte Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention erarbeitete zudem Empfehlungen für Bund und Länder, um das Recht auf selbstbestimmte Mobilität zu verwirklichen. Weitere Aufgaben waren die Entwicklung von Kinderrechte-Indikatoren zur Überwachung des Umsetzungsstands der UN-Kinderrechtekonvention sowie die Überarbeitung des vom Europarat herausgegebenen aktuellen KOMPASS-Handbuchs zur Menschenrechtsbildung von Jugendlichen.

Entwicklung der Menschenrechtssituation

Wohnungslosigkeit und die Unterbringung von wohnungslosen Menschen durch die Kommunen war eines der Themenfelder, das das Institut in seinem aktuellen Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 beleuchtet (19/15839). Damit werde ein menschenrechtliches Handlungsfeld aufgegriffen, das in der öffentlichen Debatte bisher „nicht hinreichend wahrgenommen“ werde, heißt in dem Bericht.

So moniert das Menschenrechtsinstitut unter anderem die „minimalen Wohn- und Versorgungstandards“ bei der ordnungsrechtlichen Unterbringung von „unfreiwillig Wohnungslosen“ als „grund- und menschenrechtlich nicht ausreichend“. Hintergrund ist, dass die „ursprünglich nur als Notlösung und kurzfristige Maßnahme gedachte Unterbringung“ zunehmend zu einer langfristigen werde, heißt es im Bericht. Rund ein Drittel der untergebrachten Wohnungslosen lebten dort länger als zwei Jahre. Hier sollten, so die Autoren, Bund und Länder Empfehlungen für Mindeststandards entwickeln. Die Verbesserung der ordnungsrechtlichen Unterbringung sei aber nur „ein Baustein“, heißt es weiter, um die Lebensbedingungen von wohnungslosen Menschen menschenrechtskonform zu gestalten. „Ziel staatlichen Handelns sollte es in erster Linie sein, Wohnungslosigkeit zu vermeiden beziehungsweise sie zu überwinden.“ (sas/19.05.2020)