Der Bundestag hat sich am Donnerstag, 26. September 2019, erstmalig mit dem Antrag „Antiextremistischer Grundkonsens in Politik und Gesellschaft – Rechtsstaat und Demokratie schützen – ‚Antifa‘ ächten“ der AfD-Fraktion (19/13521) befasst. Der Antrag wurde im Anschluss zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen.

„Gegen extremistische Strömungen einsetzen“

Die AfD will, dass sich der Bundestag zu einem „antiextremistischen Grundkonsens“ bekennt und anerkennt, dass der gesellschaftlichen Polarisierung nur effektiv begegnet werden kann, indem man sich gemeinsam und in glaubhafter Form gegen alle extremistischen Strömungen rechter, linker oder islamistischer Art einsetze. Für einen glaubwürdigen Kampf der Politik gegen gewalttätigen politischen Extremismus solle sich der Bundestag von jeglichen Strömungen distanzieren, die das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip sowie das staatliche Gewaltmonopol ablehnen.

Die Abgeordneten sollen sich auch von Strömungen wie der „Antifa“ oder „Antifaschistischen Aktion“, ihren Symbolen und Zeichen distanzieren. Allen staatsgefährdenden Maßnahmen solle der Bundestag eine klare Absage erteilen. (sas/vom/26.09.2019)