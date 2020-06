Liveübertragung: Donnerstag, 18. Juni, 12.20 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 18. Juni 2020, mit zwei Anträgen der Opposition zum EU-Haushalt 2021 bis 2027. So hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag mit dem Titel „Europa ist es wert – Für einen solidarischen und ökologischen EU-Haushalt 2021-2027“ vorgelegt. Der Antrag der AfD lautet „Ein EU-Haushalt ohne Sanktionsmechanismen gegen souveräne Mitgliedstaaten“. Für die Aussprache steht eine Stunde zur Verfügung. Beide Vorlagen sollen im Anschluss in den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union überwiesen werden. (sas/03.06.2020)