Liveübertragung: Mittwoch, 17. Juni, 18.15 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 17. Juni 2020, erstmals über vier Anträge der Oppositionsfraktionen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Es liegen vor ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Geschlechtergerecht aus der Corona-Krise“, ein Antrag der AfD mit dem Titel „Antrag zur nichtdiskriminierenden Ausgestaltung des Gesetzes für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen des Bundes“, ein zweiter Antrag der AfD mit dem Titel „Gleichberechtigung bewahren, Gleichstellung beenden“ sowie ein Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Kein Zurück zur Normalität – Die Krise der Geschlechterverhältnisse auch nach Corona ernst nehmen“. Für die Debatte steht eine halbe Stunde zur Verfügung.

Der Antrag der Grünen und die Vorlage der Linksfraktion sollen im Anschluss in den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden. Noch offen ist, ob dieser auch die Federführung bei der weiteren Beratung der Anträge der AfD übernimmt. Alternativ könnte auch der Ausschuss für Inneres und Heimat federführend bei der Beratung des ersten AfD-Antrags sein, der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung könnte den zweiten AfD-Antrag federführend beraten. (sas/03.06.2020)