Liveübertragung: Freitag, 19. Juni, 13 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 19. Juni 2020, erstmalig über zwei Anträge der Fraktion Die Linke mit den Titeln „Lehren aus der Corona-Krise ziehen – Bundeskitaqualitätsgesetz einführen“ (19/20025) und „Angebote für Kinder und Jugendliche in und nach der Corona-Krise stärken“ (19/20029). Für die Debatte im Plenum steht eine Stunde zur Verfügung, bevor beide Anträge in den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Abgestimmt wird zudem über einen weiteren Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Kindergipfel durchführen – Kindern und Jugendlichen unter Pandemiebedingungen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen“ (19/19145) sowie einen Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen „Rechte von Kindern in der Corona-Krise schützen“ (19/19146). Dazu hat der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/19819). Auch über einen zweiten Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Rettungsschirm für Familien schaffen“ (19/18941) stimmen die Abgeordneten auf Empfehlung des Familienausschusses ab (19/19548).

Erster zu überweisender Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke sorgt sich in ihrem Antrag (19/20025) um das Wohl der Kinder während des Corona-Ausnahmezustandes. Zwar laufe vielerorts der Kita- und Schulbetrieb wieder, doch noch immer würden viele Kinder außen vor gelassen, so die Abgeordneten. Und das, obwohl „zahlreiche aktuellen Studien“ nahelegen würden, dass Kinder im Krippen- oder Kitaalter kaum zur Verbreitung des Virus beitragen.

Die Bundesregierung solle deshalb die Länder und Kommunen bei der Wiederaufnahme des Kitabetriebs unterstützen und dafür Sorge tragen, dass Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung pandemiegerecht ausgestattet werden. Hierfür solle ein Sonderprogramm aufgelegt werden, heißt es in dem Antrag. Neben weiteren Forderungen steht auch die nach einer Erhöhung des Bruttogehalts von Beschäftigten in systemrelevanten Berufen um 25 Prozent. Hierzu würden auch Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zählen, so die Fraktion.

Zweiter zu überweisender Antrag der Linken

In ihrem zweiten Antrag, der das Wohlergehen der Kinder während der Corona-Pandemie im Blick hat, fordern die Abgeordneten der Linksfraktion ein Investitionsprogramm in Höhe von zwei Milliarden Euro, das die Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit und der Jugendsozialarbeit stärkt. Für viele Angebote der Kinder- und Jugendhilfe drohten durch die Belastungen der kommunalen Haushalte Einschnitte. Dies müsse zwingend verhindert werden, so die Fraktion.

Für deren langfristigen Bestand solle die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen, durch den mehr Kinder als bisher Zugang zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe bekämen. Diese nämlich seien systemrelevant, schreiben die Abgeordneten in ihrem Antrag.

Erster abzustimmender Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung unter anderem auf (19/19145), zu einem Kindergipfel ins Bundeskanzleramt einzuladen mit dem Ziel, die Achtung der Kinderrechte gemäß UN-Kinderrechtskonvention sowie den gesetzlichen Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auch unter Pandemiebedingungen zu erfüllen und Kindern und Jugendlichen gesellschaftliche Teilhabe unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen.

Auch solle die Regierung finanzielle Hilfen für die Herausforderungen und Folgen der Coronakrise vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe bereitstellen, um während der Zeit der Pandemie alle Einrichtungen öffnen und alle Angebote ausstatten zu können.

Abzustimmender Antrag der Grünen

Die Grünen verlangen von der Bundesregierung in ihrem Antrag (19/19146) unter anderem, den Schutz und die besondere Perspektive von Kindern in den bundesweiten Pandemieplan aufzunehmen und damit die Bedürfnisse der Kinder von Anfang an zu berücksichtigen. Auch sollen der Wegfall verschiedener Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie steigende Kosten etwa für Lebensmittel ausgeglichen werden, indem ein monatlicher Zuschlag für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche in Höhe von 60 Euro automatisch ausgezahlt wird.

Darüber hinaus tritt die Fraktion für ein „Gerechtigkeitspaket für faire Bildungschancen“ ein, um Kindern aus finanziell benachteiligten Familien von zusätzlicher Lernförderung über (Schul-)Sozialarbeit bis hin zu Freizeit- und Ferienangeboten umfassende Teilhabe und Unterstützung anzubieten. Ebenso verlangen die Grünen, dass kein Kind von digitalem Lernen und digitalen Anwendungen ausgeschlossen wird und ungleiche Startchancen ausgeglichen werden.

Zweiter abzustimmender Antrag der Linken

In ihrem zweiten abzustimmenden Antrag (19/18941) fordert die Linksfraktion, für die Dauer der Corona-Pandemie rückwirkend zum 1. März die Hartz-IV-Leistungen um 200 Euro pro Monat und Person und das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des Nettogehaltes zu erhöhen. Um Alleinerziehende zu unterstützen, solle das Kindergeld nur noch zu 50 Prozent auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden. Kinder, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen, sollen einen Zuschuss von 500 Euro für Computer und IT-Ausstattung erhalten.

Zudem möchte die Linksfraktion für die Dauer der pandemiebedingten Schließung von Kindertageseinrichtungen und Schulen ein Corona-Elterngeld einführen. Dies soll es Eltern ermöglichen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder auszusetzen, um ihre Kinder betreuen zu können. In den ersten sechs Wochen soll das Elterngeld als Lohnfortzahlung 100 Prozent betragen und für die Dauer des Bezugs sollen die Eltern vor Kündigungen geschützt werden. (aw/sas/ste/18.06.2020)