Der Bundestag hat am Mittwoch, 17. Juni 2020, erstmals über einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Gesetzlichen Mindestlohn in einmaligem Schritt auf zwölf Euro erhöhen“ (19/20030) beraten. Der Bundestag überwies den Antrag im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales.

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, um den gesetzlichen Mindestlohn spätestens zum 1. Januar 2021 auf zwölf Euro pro Stunde zu erhöhen und den Anpassungsmechanismus im Paragrafen 9 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes so zu verändern, dass der gesetzliche Mindestlohn einmal jährlich angepasst wird. (sas/17.06.2020)