Liveübertragung: Mittwoch, 17. Juni, 18.50 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 17. Juni 2020, in erster Lesung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht. Ebenfalls beraten wird ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei Reiseeinzelleistungen. Für die Aussprache ist eine halbe Stunde eingeplant. Anschließend sollen beide Vorlagen zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden.

Gesetzentwurf zum Pauschalreisevertragsrecht

Mit dem Gesetz soll laut Bundesregierung eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, die es den Reiseveranstaltern möglich macht, Reisenden statt der sofortigen Rückerstattung des Reisepreises einen Reisegutschein im Wert der erhaltenen Vorauszahlungen anzubieten, der gegen eine etwaige Insolvenz des Reiseveranstalters abgesichert ist. Dieser Gutschein, der von staatlicher Seite nur im Hinblick auf die aktuelle Covid-19-Pandemie und zeitlich befristet abgesichert werden soll, kann nach Ende der derzeitigen Reisebeschränkungen bei dem Reiseveranstalter eingelöst werden.

Durch diese Regelung werde ein „fairer Interessenausgleich“ erreicht, heißt es in der Vorlage. Die Reiseveranstalter könnten zunächst weiter mit den „bereits vereinnahmten Vorauszahlungen wirtschaften“ und den Fortbestand ihres Unternehmens sicherstellen. Den Reisenden entstünden aus der Annahme eines Gutscheins keine Nachteile, da dieser im Fall einer Insolvenz des Reiseveranstalters „werthaltig“ bleibe. Zudem seien Reisende nicht verpflichtet, Gutscheine anzunehmen. „Entscheiden sie sich dagegen, haben sie unverändert einen Anspruch auf Rückerstattung ihrer Vorauszahlungen.“ (sas/03.06.2020)