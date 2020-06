Liveübertragung: Donnerstag, 18. Juni, 10.10 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 18. Juni 2020, erstmalig eine Stunde lang über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Tierwohl europäisch denken und baurechtlich ermöglichen“. Ebenfalls beraten wird ein Antrag der AfD mit dem Titel „Zukunftsfähige Nutztierhaltung – Planungs- und Investitionssicherheit für Landwirte herstellen“. Dieser Antrag soll im Anschluss an die Diskussion im Plenum in den federführenden Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden. Ob dieser auch den FDP-Antrag federführend beraten wird oder alternativ der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, ist noch offen. (sas/03.06.2020)