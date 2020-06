Der Bundestag hat am Donnerstag, 18. Juni 2020, erstmals über zwei Anträge der FDP-Fraktion mit den Titeln „Für eine Europäische Wasserstoffunion“ (19/20020) und „,Bunter Wasserstoff für eine nachhaltige Wirtschaft auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft“ (19/20021) beraten. Gegenstand der Aussprache war auch ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der eine grüne Wasserstoffstrategie fordert und erneuerbare Energien als Grundstoff der Energiewende einsetzen will (19/18733). Anschließend wurden alle drei Anträge zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen. Die FDP hatte für ihren zweiten Antrag (19/20021) die Federführung beim Umweltausschuss beantragt, konnte sich damit aber gegen die Mehrheit der übrigen Fraktionen nicht durchsetzen.

Erster Antrag der FDP

Nach Ansicht der FDP gelingt es der Bundesregierung nicht, die Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben und deren „enormen Chancen für Klimaschutz und nachhaltig wettbewerbsfähige Industriestrukturen“ zu nutzen. In ihrem Antrag (19/20020) fordert die Fraktion deshalb „die Gründung einer Europäischen Wasserstoffunion als prioritäres Vorhaben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 voranzutreiben“.

Ähnlich wie die beiden Energieprojekte zu Beginn des europäischen Einigungsprozesses – die Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) – solle eine Wasserstoffunion „die europäische Zusammenarbeit in den 2020er-Jahren neu beleben“. Zügig solle die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag auch die, wie es heißt, „seit Monaten ausstehende“ nationale Wasserstoffstrategie vorlegen.

Zweiter Antrag der FDP

Es seien ausreichende Mengen an Wasserstoff notwendig, um das Klimaschutz-Potential der Energie-Ressource nutzen zu können, schreibt die FDP-Fraktion in ihrem zweiten Antrag (19/20021). Da ein Großteil des Bedarfs in Deutschland deshalb über Importe zu decken sei, bedürfe es einer entsprechenden Infrastruktur sowie Wasserstoffpartnerschaften mit Produktionsländern in heißeren Regionen der Erde, heißt es.

Der aus Elektrolyse und erneuerbarem Strom hergestellte, „grüne“ Wasserstoff könne in großen Mengen nicht hergestellt werden. Es seien deshalb in der nationalen Wasserstoffstrategie neben dem „grünen“ auch der „blaue“ und "türkise" Wasserstoff als CO 2 -neutral zu klassifizieren, schreiben die Abgeordneten. Von blauem Wasserstoff spreche man dann, wenn das durch seine Herstellung entstandene CO 2 in geologischen Formationen dauerhaft gespeichert würde. „Dieser ist ebenso klimaneutral wie „türkiser“ Wasserstoff, der mittels Methanpyrolyse ebenfalls aus Erdgas gewonnen wird“, heißt es in der Vorlage.

Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für eine „Grüne Wasserstoffstrategie“ ein. Die Abgeordneten fordern in ihrem Antrag (19/18733), der Produktion und Verwendung von sogenannten grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien im Sinne des Klimaschutzes in Deutschland eine wirtschaftliche Perspektive zu geben.

Strom aus erneuerbaren Energien, der bei Netzengpässen bisher nicht produziert werde, solle den Betreibern von Wasserstoff-Anlagen und anderen Spontan-Nutzern kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollten im Zuge des Ausbaus erneuerbarer Energien Investoren Sicherheit für Erneuerbare-Energien-Anlagen für den gesamten Zeitraum bis mindestens 2030 erhalten. Der Solardeckel und Hürden für den Ausbau von Windkraftanlagen müssten fallen. (sas/ste/18.06.2020)