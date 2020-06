Liveübertragung: Freitag, 19. Juni, 15.15 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 19. Juni 2020, erstmalig über einen Antrag zur „Rettung der deutschen Schiffbauindustrie“ (19/20067), den die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD eingebracht haben. Für die Debatte ist eine halbe Stunde vorgesehen. Über die Vorlage soll direkt im Anschluss abgestimmt werden.

Federführend im Ausschuss für Wirtschaft und Energie beraten werden soll ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Werften und Schiffbau in der Corona-Krise nicht allein lassen – Bund als öffentlicher Auftraggeber in Schlüsselrolle für wirtschaftliche Belebung“ (19/20053). Auch diese Vorlage wird im Rahmen der Debatte erstmals beraten.

Antrag von CDU/CSU und SPD

CDU/CSU und SPD fordern in ihrem Antrag (19/20067) die Bundesregierung auf zu prüfen, inwieweit die Vergabebestimmungen bei der Beschaffung von Behörden- und Forschungsschiffen sowie Marinefahrzeugen so angewendet werden können, dass auch bei diesen Schiffstypen eine europarechtskonforme Vergabe an deutsche Werften unterstützt wird. Bei der Beschaffung von Behörden- und Forschungsschiffen sollten verstärkt innovative und umweltfreundliche Technologien gefördert sowie qualitative, innovative, soziale und umweltbezogene Aspekte bei der Beschaffung von Behörden- und Marinefahrzeugen sowie Forschungsschiffen stärker einbezogen werden.

Im Rahmen des angestrebten Konjunkturprogramms für die deutsche Wirtschaft wollen die Fraktionen auch Finanzmittel für die Werften, die Zulieferindustrie und die damit verbundene Arbeitsplatzsicherung bereitstellen. Vorhandene Förderprogramme seien so zu stärken, dass signifikante, privatwirtschaftliche Investitionen ausgelöst werden. Die Beschaffung von Behörden- und Forschungsschiffen sowie Marinefahrzeugen solle vorgezogen werden, indem etwa Teilaufträge für Planung und Konstruktion vergeben werden.

Antrag der FDP

Die FDP sorgt sich in ihrem Antrag (19/20053) um die Auftragslage der Schiffbaubranche, die durch die Corona-Pandemie zurückgegangen sei. Die Bundesregierung solle deshalb „wichtige zivile Schiffbauprojekte des Bundes früher als bisher geplant umzusetzen“. Damit könne man kurzfristig für den Fortbestand der Branche sorgen, heißt es.

Zugleich sollten militärische Neu- und Ersatzbeschaffungen zügig ausgeschrieben und bundeseigene Schiffe mit nachhaltigen Technologien nachgerüstet werden, schreiben die Abgeordneten. (sas/ste/18.06.2020)