In seiner nächsten Sitzung will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) mit dem Plan einer Gruppe von Berliner Islamisten befassen, im Herbst 2016 einen Anschlag auf das Gesundbrunnen-Center zu verüben. Darüber hinaus soll es ein weiteres Mal um die Ermittlungen gehen, die auf das Attentat des Tunesiers Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche folgten. Dazu sind für Donnerstag, 18. Juni 2020, zwei Beamte des Berliner Landeskriminalamts (LKA) sowie des Bundeskriminalamts (BKA) als Zeugen geladen. Am Vormittag ist zunächst eine nichtöffentliche Vernehmung anberaumt. Der für Publikum zugängliche Teil der Sitzung unter Leitung des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt wie üblich um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Von dem Anschlagsplan gegen das Berliner Gesundbrunnen-Center haben deutsche Behörden erst 2018 erfahren aus einem abgehörten Gespräch, das der in Frankreich inhaftierte Islamist Clément Baur im Gefängnis mit seinem Vater geführt hatte. Demnach war auch der spätere Breitscheidplatz-Attentäter Amri an dem Vorhaben beteiligt. Baur und Amri trafen sich in der Wohnung eines Komplizen, des Dagestaners Magomet Ali Chamagow, der sich seit September 2011 in Berlin aufhielt. Wegen seiner Beteiligung an dem Attentatsplan verbüßt Chamagow derzeit eine Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten, zu der das Berliner Kammergericht ihn im Januar 2020 verurteilt hatte.

R. W. war an der Beobachtung Amris beteiligt

Nach Angaben Baurs ließ das Trio von seinem Vorhaben ab, als am 26. Oktober 2016 unversehens die Polizei bei Chamagow vor der Haustür stand. Baur selbst entkam über den Balkon ins Freie und setzte sich zwei Tage später nach Frankreich ab. Der Ausschuss wird am Donnerstag den Beamten hören, der damals bei Chamagow geklingelt hatte. Kriminalhauptkommissar R. W. leitet im Berliner LKA den Einsatz der Observationskräfte und war Ende 2015 auch an der Überwachung Bilel ben Ammars, eines Weggefährten Amris, sowie im Juni 2016 an der Beobachtung Amris selbst beteiligt.

Am 26. Oktober 2016 war er offenbar ebenfalls in einer Observationsmission unterwegs. Das Berliner LKA hatte Chamagow auf dem Radar und vor seinem Haus eine Videokamera installiert. Für den Ausschuss stellt sich die Frage, warum der Zeuge W. Chamagow überhaupt angesprochen hat statt ihn diskret zu beschatten und dazu noch zwei Streifenbeamte anforderte. Zu klären wäre zudem, wieso die Polizei Chamagow zwar im Auge hatte, aber von seinen Aktivitäten zur Vorbereitung eine Attentats nichts mitbekam.

Bei T. M. liefen alle Informationen zusammen

Als weiteren Zeugen wird der Ausschuss den Ersten Kriminalhauptkommissar T. M. aus dem BKA vernehmen. Er gehörte nach dem Anschlag Amris im Dezember 2016 der in den Ermittlungen federführenden Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „City“ an und war dort als Ermittlungsführer tätig. Bei ihm liefen alle Informationen über Spuren und Hinweise zusammen. Für den Ausschuss ist er damit ein Ansprechpartner, der über die Arbeitsweise der BAO „City“ und den Gesamtkomplex ihrer Ermittlungen umfassend berichten kann.

Der Zeuge M. hat überdies seine Behörde in drei Sitzungen des Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrums (GTAZ) der deutschen Sicherheitsdienste im Oktober und November 2015 vertreten sowie in zwei weiteren im Februar und März 2017. Im Januar 2017 nahm er mit Beamten des Bundesnachrichtendienstes (BND) und des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) an einer Dienstreise nach Tunesien zur Besprechung des Falles Ami teil.

Lutz Bachmann kann nicht anreisen

Gern hätte der Ausschuss auch den Mininitiator der Dresdner Pegida-Aufmärsche Lutz Bachmann gehört. Er kann allerdings aus Teneriffa, wo er mittlerweile lebt, wegen der in Spanien geltenden Corona-Restriktionen nicht anreisen. Bachmann hatte am Abend des Anschlages, dem 19. Dezember 2016, um 22.16 Uhr getwittert, er wisse, wer der Täter sei, die Berliner Polizei habe den falschen. Zu diesem Zeitpunkt galt noch ein an der Siegessäule aufgegriffener Pakistaner als verdächtig. In Wahrheit habe ein Tunesier das Attentat verübt, erklärte Bachmann, der damit den Nagel auf den Kopf traf.

Allerdings wussten am Tatabend nicht einmal die Ermittler von Amri; erst am Nachmittag des 20. Dezember fand sich ein Hinweis auf ihn. Der Ausschuss möchte von Bachmann wissen, ob er beim wilden Fabulieren einfach einen Zufallstreffer gelandet hatte oder über konkrete Anhaltspunkte, vielleicht sogar einen Informanten in der Polizei, verfügte. Er soll, wenn möglich, jetzt nach der Sommerpause vernommen werden. (wid/10.06.2020)

Zeit: Donnerstag, 18. Juni 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich bis Mittwoch, 17. Juni, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums im Sekretariat des 1. Untersuchungsausschusses anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Liste der geladenen Zeugen

R. W. , Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt Berlin

, Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt Berlin T. M., Erster Kriminalhauptkommissar, Bundeskriminalamt