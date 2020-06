„Partizipation von Kindern und Jugendlichen – Ein partizipativer Staat – Zukunft gestalten“ lautet das Thema des öffentlichen Tagesordnungspunkts in der Sitzung der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission) des Bundestages am Mittwoch, 17. Juni 2020. Als einziger Sachverständiger wird Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentale für politische Bildung, den sechs Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Die Sitzung unter Vorsitz von Matthias Seestern-Pauly (FDP) beginnt um 14.30 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. (vom/12.06.2020)

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat der Kinderkommission (Telefon: 030/227-30551, Fax: 030/227-36055, E-Mail: kinderkommission@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.