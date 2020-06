Der Entwurf von CDU/CSU und SPD für ein zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (zweites Corona-Steuerhilfegesetz, 19/20058) ist am Montag, 22. Juni 2020, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses. Die Sachverständigen sollen sich auch zu zwei Anträgen der FDP-Fraktion mit den Titeln „Neustart für Deutschland – Entlasten, investieren und entfesseln“ (19/20050) und „Steuererklärungsverpflichtung für Kurzarbeit verhindern – Progressionsvorbehalt für 2020 aussetzen“ (19/20051) äußern. Die Vorlagen sollen am 19. Juni in erster Lesung im Bundestag beraten und im Anschluss an den Finanzausschuss überwiesen werden. Die Sitzung des Finanzausschusses unter Leitung von Katja Hessel (FDP) beginnt um 15 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert bis etwa 17.15 Uhr.

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz

Und die aufgrund der Corona-Pandemie geschwächte Kaufkraft zu stärken und Unternehmen mit gezielten Maßnahmen zu unterstützen, haben CDU/CSU und SPD ein umfangreiches steuerliches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Der von der Regierung eingebrachte Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise sieht dazu unter anderem eine befristete Senkung der Umsatzsteuersätze vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 vor. Der Steuersatz soll in diesem Zeitraum von 19 auf 16 Prozent abgesenkt werden, der ermäßigte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent.

Außerdem soll für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind ein einmaliger Kinderbonus von 300 Euro gewährt werden. Der Kindergeldbonus wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet und bei besserverdienenden Haushalten mit dem Kinderfreibetrag verrechnet. Der Kindergeldbonus soll in zwei Teilen von je 150 Euro im September und Oktober 2020 ausgezahlt werden. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll für einen Zeitraum von zwei Jahren von derzeit 1.908 Euro auf 4.008 Euro angehoben werden.

Neuregelungen zugunsten der Wirtschaft

Zu den die Wirtschaft betreffenden steuerliche Maßnahmen gehören die Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer und die Erweiterung der Möglichkeit zum steuerlichen Verlustrücktrag für die Jahre 2020 und 2021 von fünf Millionen Euro beziehungsweise zehn Millionen Euro bei Zusammenveranlagung. Außerdem will die Regierung eine degressive Abschreibung in Höhe von 25 Prozent für Wirtschaftsgüter einführen, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden.

Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die kein Kohlendioxid ausstoßen, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von 40.000 auf 60.000 Euro erhöht. Zu den weiteren Maßnahmen gehört unter anderem die Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage auf vier Millionen Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025.



Für das laufende Jahr wird in dem Entwurf mit Steuermindereinnahmen von rund 23,4 Milliarden Euro gerechnet, von denen rund 20,7 Milliarden Euro auf den Bund entfallen sollen. Knapp 13 Milliarden Steuerausfälle entstehen durch die Absenkung der Mehrwertsteuer, der Kinderbonus schlägt mit 5,4 Milliarden Euro zu Buche und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende mit 415 Millionen Euro. 2021 sollen die Steuermindereinnahmen insgesamt bei rund 12,8 Milliarden Euro liegen, davon rund 6,3 Milliarden Euro für den Bund.

Mehrwertsteuersenkung allein zulasten des Bundes

Durch eine Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern wird der Bundesanteil an der Umsatzsteuer in diesem Jahr um sechs Milliarden Euro zugunsten der Länder gesenkt. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die Reduzierung der Mehrwertsteuersätze im Wesentlichen allein zulasten des Bundes auswirkt.

Den Erfüllungsaufwand für Bürger und Wirtschaft kann die Regierung nicht beziffern. Diese Angaben sollen im Laufe der parlamentarischen Beratung konkretisiert werden.

Erster Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/20050) auf, auf die geplante befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze zu verzichten und stattdessen den sogenannten „Mittelstandsbauch“ im Rahmen des progressiven Verlaufs des Einkommensteuertarifs vollständig über drei Jahre bis 2023 abzuschaffen. Den dritten Tarifeckwert der Einkommensteuer von heute etwa 56.000 Euro will die FDP auf 70.000 Euro im Jahr 2021 verschieben. Sie verlangt ferner, den Solidaritätszuschlag vollständig und rückwirkend zum 1. Januar 2020 abzuschaffen und eine befristete, einmalige „negative Gewinnsteuer“ mit einer deutlichen Erweiterung der steuerlichen Verlustverrechnung einzuführen.

Darüber hinaus will die Fraktion die Thesaurierungsbestimmungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Auch sollten die Abschreibungsbedingungen zur Förderung von Investitionen vor allem durch eine befristete degressive Abschreibung über maximal drei Jahre für alle beweglichen Wirtschaftsgüter verbessert werden. Empfohlen wird zudem eine befristete degressive Abschreibung für Immobilien und verbesserte Abschreibungsbedingungen für digitale Wirtschaftsgüter.

Zweiter Antrag der FDP

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise gezahlte Lohnersatzleistungen sollen nicht dem steuerlichen Progressionsvorbehalt unterliegen. Auch sollen die betroffenen Empfänger von diesen Lohnersatzleistungen von der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung befreit werden, fordert die FDP-Fraktion in ihrem zweiten Antrag (19/20051). Wie es darin heißt, ist der Bezug von Kurzarbeitergeld wie auch anderer Lohnersatzleistungen steuerfrei. Für Empfänger dieser steuerfreien Lohnersatzleistungen werde allerdings für das übrige Einkommen, das vor oder nach dem Einsatz der Unterstützung bezogen worden sei, ein besonderer Steuersatz angewendet. Dieses Verfahren führe in vielen Fällen zu Steuernachzahlungen. Daher habe der Gesetzgeber für diese Fälle auch eine Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung vorgesehen, auch wenn ansonsten eine Abgabe nicht erforderlich wäre.

Eigentlich sollte der steuerliche Progressionsvorbehalt zu einer leistungsgerechten Besteuerung führen, weil aus Sicht des Gesetzgebers auch steuerfreie Einkünfte die steuerliche Leistungsfähigkeit grundsätzlich erhöhen würden, erläutert die FDP-Fraktion. „Die aktuelle Situation in Deutschland führt zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemlagen, nicht jedoch zu starken Verschiebungen der finanziellen Leistungsfähigkeit“, analysieren die Abgeordneten. Besonders die Vielzahl der Fälle, in denen Menschen steuerfreie Leistung aufgrund der Pandemie-Auswirkungen erhalten würden, spreche für eine „steuerpolitisch großzügige Regelung“. (hle/18.06.2020)

