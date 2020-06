Liveübertragung: Donnerstag, 2. Juli, 13.25 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 2. Juli 2020, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs: Der Bundestag stimmt über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Übereinkommen vom 9. April 1965 zur Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs (FAL-Übereinkommen, 19/19380) ab, zu dem der Verkehrsausschuss eine Beschlussempfehlung vorlegt. Mit dem Gesetzentwurf soll die Zustimmung des Bundestages zu dem Übereinkommen einschließlich der Anlage in ihrer aktuellen Fassung eingeholt werden, schreibt die Bundesregierung. Ziel des Übereinkommens ist es den Angaben zufolge, den internationalen Seeverkehr zu erleichtern und zu beschleunigen und unnötige Verzögerungen für Schiffe und an Bord befindliche Personen und Güter zu vermeiden. Hierzu bezwecke das Übereinkommen eine Reduzierung, Vereinfachung und Vereinheitlichung von nationalen Formalitäten, die beim Einlaufen, Aufenthalt und Auslaufen von zivilen Seeschiffen in und aus Häfen der Vertragsparteien zu erfüllen sind, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Änderung des Seearbeitsgesetzes: Der Bundestag stimmt über den Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein viertes Gesetz zur Änderung des Seearbeitsgesetzes (19/19383) ab, zu dem der Ausschuss für Arbeit und Soziales eine Beschlussempfehlung vorlegt. Damit wird das Seearbeitsgesetz an Änderungen des Seearbeitsübereinkommens angepasst, die die Internationale Arbeitskonferenz (IAK) im Juni 2018 beschlossen hat. Die Änderungen haben zum Ziel, „Seeleute im Falle der Gefangennahme infolge seeräuberischer Handlungen oder bewaffneter Raubüberfälle auf Seeschiffe finanziell abzusichern“. Auch die Besatzungsmitglieder von Kauffahrteischiffen, die die Bundesflagge führen, sollen von den Neuregelungen profitieren. Das Heuerverhältnis soll während der Gefangennahme nicht enden. Der Beendigungszeitpunkt soll auf den Zeitpunkt der Freilassung verschoben und die Fortzahlung der Heuer während der Gefangenschaft des Besatzungsmitglieds „bis zum festgestellten Todeszeitpunkt in der Gefangenschaft oder bis zur ordnungsgemäßen Heimschaffung“ angeordnet werden. Zudem soll die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage grundsätzlich erst nach der Freilassung des Besatzungsmitglieds beginnen. Geregelt wird ferner ein ausdrückliches Beschäftigungsverbot für blinde Passagiere.

Doppelbesteuerungsabkommen mit Finnland: Abgestimmt wird über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Protokoll vom 18. November 2019 zur Änderung des Abkommens vom 19. Februar 2016 mit Finnland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (19/19385). Dazu legt der Finanzausschuss eine Beschlussempfehlung vor. Unter anderem wurde eine Missbrauchsvermeidungsklausel in das Abkommen aufgenommen.

Altölentsorgung: Der Bundestag stimmt über die zweite Verordnung der Bundesregierung zur Änderung abfallrechtlicher Bestimmungen zur Altölentsorgung (19/19372, 19/19655 Nr. 2.2) ab, zu der der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung des Umweltausschusses vorlegt. Der Bundesrat hatte in seiner Sitzung am 15. Mai 2020 dem bisherigen Verordnungsentwurf der Bundesregierung mit Änderungsmaßgaben zugestimmt. Diese Maßgaben hat die Bundesregierung mit der Neuvorlage nach eigenen Angaben unverändert übernommen. Die Verordnung dient vor allem der Umsetzung von Vorgaben des EU-Legislativpakets zur Kreislaufwirtschaft.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über zwölf Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen sind und im Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich dabei um die Sammelübersichten 571 bis 582 (19/20151, 19/20152, 19/20153, 19/20154, 19/20155, 19/20156, 19/20157, 19/20158, 19/20159, 19/20160, 19/20161, 19/20162).