Liveübertragung: Mittwoch, 1. Juli, 14 Uhr

An die Regierungsbefragung schließt sich am Mittwoch, 1. Juli 2020, die 60-minütige Fragestunde an. Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung beantworten Fragen der Abgeordneten, die vorab eingereicht wurden, getrennt nach Ressortzuständigkeit. (vom/23.06.2020)