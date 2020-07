Liveübertragung: Donnerstag, 2. Juli, 12.25 Uhr

Der Bundestag will am Donnerstag, 2. Juli 2020, nach einstündiger Aussprache die Grundrente beschließen. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz, 19/18473) haben der Ausschuss für Arbeit und Soziales eine Beschlussempfehlung (19/20711) und der Haushaltsausschuss einen Bericht (19/20728) vorgelegt. Ziel ist es, die Renten langjährig Versicherter mit unterdurchschnittlichem Einkommen aufzustocken.

Zum Gesetzentwurf liegen acht Änderungsanträge (19/20731; 19/20732; 19/20733; 19/20734; 19/20735; 19/20736; 19/20737; 19/20738) und ein Entschließungsantrag der Linken vor (19/20744). Auch Bündnis 90/Die Grünen haben einen Entschließungsantrag vorgelegt (19/20745). Abgestimmt wird zudem über den Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Altersarmut zielgenau bekämpfen – Neue Basis-Rente schaffen“ (19/7694), zu dem eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales vorliegt (19/10033 Buchstabe a).

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Kernstück des Grundrentengesetzes ist die Einführung einer Grundrente für langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte, die jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist: Wenn mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen, das sind vor allem Zeiten, in denen Pflichtbeiträge aufgrund einer Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt wurden, soll die Rente um einen Zuschlag erhöht werden, wenn die Entgeltpunkte des Erwerbslebens unterdurchschnittlich, aber nicht ganz gering waren. Dabei soll der Grundrentenzuschlag in einer Staffelung von 33 bis 35 Jahren ansteigend berechnet werden, damit auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrentenzeiten einen Zuschlag erhalten können.

Die Grundrente richtet sich nach der Höhe der erworbenen Entgeltpunkte. Dadurch werde sichergestellt, dass sich eine langjährige Beitragszahlung auch bei unterdurchschnittlichem Einkommen lohnt. Dieselbe Anerkennung sollten Zeiten der Kindererziehung und Pflege erfahren, begründet die Regierung ihre Initiative. Sie zeigt sich überzeugt, dass insgesamt rund 1,3 Millionen Menschen von der Grundrente profitieren werden, davon rund 70 Prozent Frauen. „Allerdings sollen diejenigen Personen keine Grundrente erhalten, deren Arbeitsentgelte häufig lediglich die Bedeutung eines ergänzenden Einkommens hatten, wie dies insbesondere bei ,Minijobbern‘ der Fall ist. Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu erhöhen, soll daher ein Anspruch auf die Grundrente nur dann bestehen, wenn ein Entgelt von mindestens 30 Prozent des Durchschnittsentgelts versichert worden ist“, heißt es im Gesetzentwurf weiter.

Feststellung des Bedarfs durch Einkommensprüfung

Der Zugang zur Grundrente soll über die Feststellung des Grundrentenbedarfs mittels einer Einkommensprüfung ermöglicht werden. Dabei soll zunächst ein monatlicher Einkommensfreibetrag in Höhe von 1.250 Euro für Alleinstehende und 1.950 Euro für Eheleute oder Lebenspartner gelten. Übersteigt das Einkommen den Freibetrag, soll die Grundrente um 60 Prozent des den Freibetrag übersteigenden Einkommens gemindert werden. Übersteigt das Einkommen von Alleinstehenden zudem einen Betrag von 1.600 Euro monatlich, soll zusätzlich das über dieser Grenze liegende Einkommen zu 100 Prozent auf die Grundrente angerechnet werden. Für Eheleute oder Lebenspartner werden Einkommen über einem Betrag von monatlich 2.300 Euro zu 100 Prozent angerechnet.

Einkünfte von Ehegatten oder Lebenspartnern sollen unabhängig davon berücksichtigt werden, ob sie sich steuerlich zusammen oder einzeln veranlagen lassen. Für die Einkommensprüfung soll auf das zu versteuernde Einkommen abgestellt werden. Gleich hohe Renten sollen gleichbehandelt werden. Daher soll das zu versteuernde Einkommen unter Hinzurechnung des steuerfreien Teils der Rente beziehungsweise eines Versorgungsfreibetrages und der Einkünfte aus Kapitalvermögen zugrunde gelegt werden. Das zu versteuernde Einkommen soll durch einen Datenabgleich zwischen der Rentenversicherung und den Finanzbehörden übermittelt werden.

Höherer Bundeszuschuss zur Rentenversicherung

Die Kosten der Grundrente von rund 1,3 Milliarden Euro im Einführungsjahr 2021 sollen vollständig durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung finanziert werden. Der Bundeszuschuss soll ab dem Jahr 2021 dauerhaft um 1,4 Milliarden Euro erhöht werden. Der Entwurf sieht in einem weiteren Aspekt die Einführung von Freibeträgen im Wohngeld in der Grundsicherung für Arbeitsuchende des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II), in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) und in den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädigung vor.

CDU/CSU und SPD haben im federführenden Ausschuss einen Änderungsantrag zum Regierungsentwurf eingebracht, der unter anderem vorsieht, im Einkommensteuergesetz (Paragraf 100) die Einkommensgrenze beim Förderbetrag der betrieblichen Altersvorsorge ab 2020 von 2.200 Euro auf 2.575 Euro monatlich anzuheben, was zu jährlichen steuerlichen Mindereinnahmen von 100 Millionen Euro führt. Weitere 50 Millionen Euro kostet die bereits im Regierungsentwurf vorgesehene Anhebung des Förderbetrags selbst von höchstens 144 auf höchstens 288 Euro.

Acht Änderungsanträge der Linken

Im ersten Änderungsantrag will die Linksfraktion die Gleitzone und damit den reduzierten Höchstwert an Entgeltpunkten, die Kürzung des Zuschlags an Entgeltpunkten um 12,5 Prozent sowie die Beschränkung auf 420 Monate mit Grundrentenbewertungszeiten aus dem Gesetzentwurf streichen.

Im zweiten Änderungsantrag will sie, dass bei den Grundrentenzeiten (Wartezeiten) auch Zeiten freiwilliger Beiträge, des Bezugs von Arbeitslosengeld und des Mutterschutzes anerkannt werden.

Mit dem dritten Änderungsantrag soll die Voraussetzung, ab der ein Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung ermittelt wird, von 33 Jahren mit Grundrentenzeiten auf 25 Jahre abgesenkt werden.

Mit dem vierten Änderungsantrag würde die Schwelle, ab der aus Grundrentenzeiten auch Grundrentenbewertungszeiten werden und damit ein Grundrentenzuschlag (Verdopplung der Entgeltpunkte) fällig würde, abgesenkt.

Mit dem fünften Änderungsantrag würden die Einkommensanrechnung, das dazu vorgesehene automatisierte Abrufverfahren zwischen den Trägern der Rentenversicherung und den Finanzbehörden sowie die Überprüfung von Einkünften aus Kapitalvermögen gestrichen.

Mit dem sechsten Änderungsantrag würde für den Bezug von Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld und Übergangsgeld die beitragspflichtige Einnahme auf den vollen Unterschiedsbetrag zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt (Nettoentgeltdifferenz) angehoben.

Mit dem siebten Änderungsantrag würde die zur Finanzierung der Grundrente vorgesehene Erhöhung des Bundeszuschusses um pauschal 1,4 Milliarden Euro ab 2022 durch eine Erstattungsvorschrift des Bundes ersetzt, die sicherstellt, dass die tatsächlichen Kosten einschließlich Verwaltungskosten vom Bund vollständig erstattet werden.

Mit dem achten Änderungsantrag würde die Wartezeit von 33 Jahren an Grundrentenzeiten oder aus anderen verpflichtenden Systemen der Alterssicherung bei der Gewährung eines Einkommensfreibetrags in der „Hilfe zum Lebensunterhalt“, in der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“, im Bundesversorgungsgesetz für den Bereich der Kriegsopferfürsorge und im Wohngeldgesetz gestrichen.

Entschließungsantrag der Linken

Die Linke fordert in ihrem Entschließungsantrag unter anderem, die Voraussetzung, ab der ein Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung ermittelt wird, von 33 Jahren mit Grundrentenzeiten auf 25 Jahre (300 Kalendermonate) abzusenken, die Gleitzone und damit den reduzierten Höchstwert an Entgeltpunkten abzuschaffen und auf die Kürzung des Zuschlags an Entgeltpunkten um 12,5 Prozent zu verzichten.

Auch sollte ihrer Ansicht nach die Beschränkung auf 420 Monate mit Grundrentenbewertungszeiten aus dem Gesetzentwurf gestrichen und damit alle Niedriglohnmonate durch einen aufgewertet werden. Bei der Wartezeit („Grundrentenzeiten“) sollten auch Zeiten freiwilliger Beiträge, des Bezugs von Arbeitslosengeld, Zurechnungszeiten (Erwerbsminderung)

und Zeiten des Mutterschutzes anerkannt werden.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion mit ihrem Antrag (19/7694) Altersarmut zielgenau bekämpfen. Dazu sollen unter anderem Einkünfte aus privater und betrieblicher Altersvorsorge beim Bezug von Grundsicherung im Alter nur zum Teil auf diese angerechnet werden. Zwar würden seit Januar 2018 bereits Ansprüche aus zusätzlicher Altersvorsorge nur eingeschränkt angerechnet. Einige Vorsorgeformen, wie Kapital-Lebensversicherungen, würden von der Regelung jedoch nicht berücksichtigt, schreiben die Liberalen.

Sie verlangen außerdem, dass künftig auch Leistungen aus der gesetzlichen Rente nicht vollständig auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Dazu solle eine „echte Basis-Rente“ eingeführt werden: Je höher die erworbenen Ansprüche seien, desto mehr sollte der Einzelne auch davon behalten dürfen. Ein anrechnungsfreier Anteil in Höhe von 20 Prozent der Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung würde genau dies leisten, so die Liberalen.

Eine einmalige Bedarfsprüfung soll nach ihren Vorstellungen erhalten bleiben, jedoch ohne Zugriff auf Einkommen der Kinder und mit einem angemessenen Schonvermögen. Die Beantragung der „Basis-Rente“ und somit die Auszahlung von gesetzlicher Rente und Grundsicherung im Alter soll unter dem Dach der gesetzlichen Rentenversicherung zusammengeführt werden, heißt es weiter. (che/vom/02.07.2020)