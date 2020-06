Liveübertragung: Mittwoch, 1. Juli, 16.30 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 1. Juli 2020, über die Situation in Nahen Osten. Dazu wollen die Koalitionsfraktionen einen Antrag mit dem Titel „Frieden, Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten fördern – am Ziel der Zweistaatenlösung festhalten“ vorlegen. Des Weiteren hat die Linksfraktion einen Antrag mit dem Titel „Annexion von Teilen des Westjordanlandes verhindern – Friedenslösung im Nahen Osten retten“ angekündigt. Über die Anträge soll im Anschluss an die halbstündige Debatte sofort abgestimmt werden. (hau/23.06.2020)