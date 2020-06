Liveübertragung: Mittwoch, 1. Juli, 13 Uhr

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel stellt sich am Mittwoch, 1. Juli 2020, zum zweiten Mal in diesem Jahr nach dem 13 Mai den Fragen der Abgeordneten in der Befragung der Bundesregierung. Der einstündige Tagesordnungspunkt wird zu Beginn der Plenarsitzung aufgerufen. (vom/23.06.2020)