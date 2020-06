In der letzten Sitzung vor der Sommerpause will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) erneut mit dem Konflikt zwischen Bundeskriminalamt (BKA) und nordrhein-westfälischem Landeskriminalamt über die Einschätzung der Zuverlässigkeit eines Informanten im radikalislamischen Milieu befassen, der ihn seit November vorigen Jahres beschäftigt. Zur Sprache kommen sollen außerdem die Umstände, unter denen der Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri am frühen Morgen des 23. Dezember 2016 in Norditalien zu Tode kam. Dazu sind für Donnerstag, den 2. Juli 2020, ein Vertreter der Bundesanwaltschaft und ein Beamter des BKA als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt abweichend vom üblichen Zeitplan bereits um 10.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Bundesanwalt als Zeuge geladen

Am 14. November vergangenen Jahres hatte ein Zeuge aus dem Düsseldorfer LKA, Kriminalhauptkommissar M., dem Ausschuss über den Einsatz eines nach seinen Worten hochkarätigen Informanten im Kreis um den Hildesheimer Prediger Abu Walaa berichtet. Der Mann, im LKA unter der Chiffre „VP01“ geführt, habe dort im November 2015 auch den späteren Breitscheidplatz-Attentäter Amri kennengelernt. Dieser habe ihm anvertraut, er plane ein Attentat mit Schnellfeuergewehren.

Indes schenkten die zuständigen Analysten im BKA diesen Angaben wenig Glauben, was wiederum die Bundesanwaltschaft auf den Plan rief. Sie befürchtete eine Diskreditierung der VP01, auf deren Informationen sich ihre Ermittlungen gegen den Salafistenkreis um Abu Walaa im Wesentlichen stützten. Der Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof Horst Rüdiger Salzmann, der am 2. Juli als erster Zeuge vor dem Ausschuss auftreten soll, berief daher für den 23. Februar 2016 ein Krisengespräch nach Karlsruhe ein. Anwesend waren Vertreter des BKA sowie der Landeskriminalämter in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

„Auf Anweisung von ganz oben“

Wie der Zeuge M. dem Ausschuss im November berichtete, kam anschließend einer der beiden BKA-Beamten vertraulich auf ihn zu. Er habe ihm erklärt, „auf Anweisung von ganz oben“ solle die VP01 „aus dem Spiel genommen“ werden: „Die macht zu viel Arbeit, die soll kaputtgeschrieben werden.“ Der Ausschuss hat seither mehrere Zeugen aus Bundesanwaltschaft und Düsseldorfer LKA gehört, die bestätigten, dass Kriminalhauptkommissar M. ihnen zeitnah und im Zustand sichtlicher Erregung von der Unterredung berichtet habe. Im BKA wird bestritten, dass sie, wie von M. geschildert, überhaupt stattgefunden hat.

Bundesanwalt Salzmann hat mehrere Verfahren gegen Islamisten geführt, darunter auch Ermittlungen, in denen Amri eine Rolle spielte. In seiner Befragung am nächsten 2. Juli soll allerdings nur der Fall der VP01 zur Sprache kommen. Um weitere Themen zu behandeln, soll Salzmann womöglich nach der Sommerpause noch einmal geladen werden.

Auskünfte über die Befunde am Todesort Amris

Als zweiten Zeugen in öffentlicher Sitzung wird der Ausschuss Kriminalhauptkommissar A. H. aus dem Bundeskriminalamt hören. Er hat von 2016 bis 2020 seine Behörde als Verbindungsbeamter in Rom vertreten und war am 23. Dezember 2016 in Sesto San Giovanni bei Mailand, wo Amri am frühen Morgen von einem Polizisten erschossen worden war. Er war bereits für den 12. März dieses Jahres als Zeuge geladen worden, konnte aber damals wegen der Corona-Krise Rom nicht verlassen. Der Ausschuss erhofft von ihm Auskünfte über die Befunde am Todesort Amris, die Gegenstände, die er mit sich führte, den Zustand seiner Leiche gemäß dem Autopsiebericht.

In nichtöffentlicher Sitzung soll zudem ein Beamter des Bundesnachrichtendienstes (BND), der Zeuge M. B., aussagen. Er war bereits mehrfach geladen worden, bisher aber nie zu Wort gekommen. Der Ausschuss wird mit ihm die internationalen Aspekte des Falles Amri erörtern, insbesondere die Beiträge ausländischer Nachrichtendienste zu den Ermittlungen.

Ausschuss besteht auf persönlicher Einvernahme

Zunächst war geplant, am 2. Juli auch den früheren Informanten „VP01“ in nichtöffentlicher Sitzung auftreten zu lassen. Er hatte zu Jahresanfang unter seinem Decknamen Murat Cem dem Magazin „Der Spiegel“ seine Geschichte anvertraut. Der Ausschuss konnte sich aber mit dem zuständigen nordrhein-westfälischen Innenministerium bisher nicht über die Modalitäten seiner Befragung einigen.

Es sei davon auszugehen, schrieb Innenminister Herbert Reul dem Ausschuss Mitte Juni, „dass für die VP01 im Fall der Identifizierung eine erhebliche Leib- und Lebensgefahr besteht“. Reul schlug daher eine schriftliche Befragung vor. Der Ausschuss besteht bislang auf einer persönlichen Einvernahme. (wid/25.06.2020)

Zeit: Donnerstag, 2. Juli 2020, 10.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 1. Juli, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Liste der geladenen Zeugen