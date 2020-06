„Basel-III-Finalisierung – Kreditversorgung Deutschlands erhalten“ lautet der Titel eines Antrags der FDP-Fraktion, der am Mittwoch, 1. Juli 2020, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses ist. Die Sitzung unter Vorsitz von Katja Hessel (FDP) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 1. Juli, ab 20.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der FDP

Die Bundesregierung soll sich bei den anstehenden Verhandlungen auf EU-Ebene zur Umsetzung von „Basel III“ für die Sicherstellung der Kreditversorgung der europäischen und deutschen Unternehmen und Bürger einsetzen. Eine Kreditklemme für die Realwirtschaft oder im Privatbereich müsse vermieden werden, fordert die FDP-Fraktion in ihrem Antrag (19/17745). Andererseits dürften die Institute nicht aus ihrer Pflicht entlassen werden, ausreichend Risikopuffer vorzuhalten, um die von ihnen eingegangenen Risiken auch selbst tragen zu können.

In dem Antrag erläutern die Abgeordneten, dass die Basler Eigenmittel-Abkommen den Zweck hätten, die Finanzwelt durch globale Standards transparenter und stabiler zu machen und so auch für eine zuverlässige Kreditversorgung durch Kreditinstitute zu sorgen. Jede aber nicht mehr maßvolle Verschärfung der Kapitalanforderungen berge die Gefahr einer Kreditklemme zulasten der Wirtschaft, so die FDP.

Bei „Basel III“ handelt es sich um Vorschriften des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zur Regulierung der Banken. „Basel III“ löst seit 2013 die Vorläuferregelungen von „Basel II“ ab. Die internationalen Vereinbarungen zielen darauf ab, die Eigenkapitalbasis der Kreditinstitute zu stärken, um sie für Finanzkrisen weniger anfällig zu machen. (hle/vom/24.06.2020)

Liste der geladenen Sachverständigen