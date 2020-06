„Das Parlamentarische Kontrollgremium führt einmal jährlich eine öffentliche Anhörung der Präsidentinnen und Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes durch.“ So steht es im Paragrafen 10 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes. Diese jährliche Anhörung findet am Montag, 29. Juni 2020, im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin statt. Die Sitzung unter Leitung von Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 10 Uhr und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Kahl, Haldenwang und Gramm geben Auskunft

In der Sitzung werden die drei Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes den Abgeordneten des Parlamentarischen Kontrollgremiums Rede und Antwort stehen. Es handelt sich dabei um Dr. Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und Dr. Christof Gramm, Präsident des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst.

Das Parlamentarische Kontrollgremium ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig und überwacht den Bundesnachrichtendienst (BND), den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Die Bundesregierung ist nach dem Kontrollgremiumgesetz dazu verpflichtet, das Parlamentarische Kontrollgremium umfassend über die allgemeinen Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Das Parlamentarische Kontrollgremium kann von ihr außerdem Berichte über weitere Vorgänge verlangen. (vom/08.06.2020)

Zeit: Montag, 29. Juni 2020, 10 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Zuhörer können sich bis Montag, 22. Juni, im Sekretariat der Parlamentarischen Kontrollkommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (Fax: +49 (0) 30 227-30012, E-Mail: vorzimmer.pk1@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Für die Medienvertreter nimmt das Pressereferat für die öffentliche Anhörung eine Sonderakkreditierung vor (Telefon: +49 30-227 37171, E-Mail: pressereferat@bundestag.de).

Geladene Präsidenten