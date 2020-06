„Globaler Kontext der Corona-Pandemie und SDGs“ ist ein Fachgespräch des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung am Mittwoch, 1. Juli 2020, überschrieben. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert bis zu zwei Stunden. Als Sachverständige geladen sind die Präsidentin von „Brot für die Welt“, Prof. Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel, sowie Dr. Adriana Neligan vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung

Die Abkürzung SDGs steht für Sustainable Development Goals oder Ziele für eine nachhaltige Entwicklung als Teil der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Die im September 2015 beim UN-Gipfel beschlossenen 17 Ziele berücksichtigen alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Soziales, Umwelt und Wirtschaft. (vom/26.06.2020)

Liste der geladenen Sachverständigen