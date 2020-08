Liveübertragung: Donnerstag, 10. September, 10.20 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 10. September 2020, erstmalig über einen Antrag, den die FDP-Fraktion mit dem Titel „Verwaltung und Behörden zu starken Dienstleistern machen: Strategie für den Einsatz künstlicher Intelligenz vorlegen“ angekündigt hat. Für die Debatte ist eine Stunde vorgesehen. Ob die Vorlage im Anschluss an die Aussprache zur federführenden Beratung in den Innenausschuss oder in den Ausschuss Digitale Agenda überwiesen wird, ist noch offen. (sas/24.08.2020)