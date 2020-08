Liveübertragung: Mittwoch, 9. September, 16.30 Uhr

Die Bundesregierung will den Umstieg auf elektrische Antriebe fördern. Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 9. September 2020, erstmalig über einen von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Im Anschluss an die halbstündige Diskussion soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Finanzausschuss überwiesen werden.

KFZ-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge soll verlängert werden

Kern des Gesetzentwurfes ist eine Verlängerung der zehnjährigen Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für bis Ende 2025 erstzugelassene reine Elektrofahrzeuge. Die Steuerbefreiung ist bis 31. Dezember 2030 befristet. „Um die Nachfrage deutlicher auf Pkw mit reduziertem Emissionspotenzial zu lenken“, sei zudem eine „noch stärkere Berücksichtigung der C02-Komponenten durch Einführung eines progressiven C02-Tarifs bei der Kraftfahrzeugsteuer für Pkw mit Verbrennungsmotor“ geplant, heißt es im Entwurf.

Um zusätzlich auch besonders emissionsreduzierte Fahrzeuge zu fördern, soll die Steuer in Höhe von 30 Euro im Jahr für Pkw mit einem C02-Wert bis 95g/km, die zwischen dem Tag des Kabinettbeschlusses und dem 31. Dezember 2024 erstmalig zugelassen werden, für fünf Jahre, längstens bis zum 31. Dezember 2025, nicht erhoben werden. Mit der Abschaffung einer Sonderregelung für bestimmte leichte Nutzfahrzeuge plant die Regierung insbesondere mittelständische Betriebe zu entlasten. (sas/24.08.2020)