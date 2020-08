Liveübertragung: Mittwoch, 9. September, 17.50 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 9. September 2020, erstmalig eine halbe Stunde lang über einen Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zu dem „Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung“. Im Anschluss an die Debatte im Plenum soll die Vorlage in den Finanzausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Steuerabkommen sollen angepasst werden

Derzeitige Regelungen in den vorhandenen Doppelbesteuerungsabkommen seien insbesondere durch multinationale Konzerne zur Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung ausgenutzt worden, schreibt die Bundesregierung im Entwurf zur Erklärung. Daher sollen die im Rahmen bestehender Doppelbesteuerungsabkommen vorhandenen Möglichkeiten einer „Nichtbesteuerung durch Umsetzung der steuerabkommensbezogenen Empfehlungen des G20/OECD-Projekts gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS)“ beseitigt werden, die im BEPS-Aktionsplan (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) enthalten sind. Hierzu gehört vor allem die Umsetzung eines Mindeststandards zur Verhinderung von Abkommensmissbrauch entsprechend Aktionspunkt 6 des BEPS-Aktionsplans.

Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll das von der Bundesrepublik Deutschland am 7. Juni 2017 unterzeichnete „Mehrseitigen Übereinkommens vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung“ ratifiziert und mit den steuerabkommensbezogenen Empfehlungen des BEPS-Aktionsplans umgesetzt werden. Je nach Abstimmung mit dem jeweils anderen Vertragsstaat sollen die unter das Übereinkommen fallenden deutschen Steuerabkommen entsprechend den steuerabkommensbezogenen Empfehlungen des BEPS-Aktionsplans unter Anwendung des Übereinkommens angepasst werden. (sas/24.08.2020)