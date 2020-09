In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause will der 1. Untersuchungausschuss („Breitscheidplatz“) die Rolle der Bundesanwaltschaft und des Bundesamtes für Verfassungsschutz in den Blick nehmen sowie erneut die Ermittlungen nach dem Attentat des Tunesiers Anis Amri im Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Dazu sind für Donnerstag, 10. September 2020, drei Vertreter der betroffenen Behörden als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Bundesanwalt soll aussagen

Dabei wird der Ausschuss als ersten den Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof Horst-Rüdiger Salzmann hören, der seit 2006 das für radikalislamischen Terrorismus zuständige Referat TE 3 leitet. In den Jahren 2015 und 2016 führte Salzmann drei Ermittlungsverfahren, in denen Kontaktpersonen des späteren Attentäters Amri eine Rolle spielten. Vor dem Ausschuss ist er bereits am 2. Juli 2020 aufgetreten. Dabei ging es allerdings ausschließlich um seine Wahrnehmung des Konflikts um die Einschätzung eines Informanten im radikalislamischen Milieu, den das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen unter der Chiffre „VP01“ führte, dessen Hinweise nach Ansicht des Bundeskriminalamtes aber nur eingeschränkt zielführend waren.

Jetzt wollen die Abgeordneten Salzmann zu Inhalten seiner Ermittlungstätigkeit befragen, soweit sie den Fall des Attentäters Amri berührten. Unter anderem soll es darum gehen, welche Informationen aus den Polizeibehörden der Bundesanwaltschaft vorlagen und wie damit verfahren wurde. Salzmann war nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz für die Bundesanwaltschaft auch federführend mit der Fahndung nach dem Attentäter befasst.

Zeuge aus dem Bundeskriminalamt

Ebenfalls zum zweiten Mal wird der Ausschuss einen Zeugen aus dem Bundeskriminalamt hören, den Ersten Kriminalhauptkommissar M. G. Er hatte nach dem Anschlag der in in den polizeilichen Ermittlungen federführenden Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „City“ angehört, wo er im Unterabschnitt „Verfahrensführung“ eingesetzt war. Er hatte dem Ausschuss bereits am 7. Mai zur Verfügung gestanden. Seither haben sich indes weitere Fragen ergeben, auf die von diesem Zeugen vielleicht Antworten zu erwarten sind.

Unter anderem soll es um Kontaktpersonen, mögliche Mittwisser oder Komplizen des Attentäters im Umkreis der Moabiter Fussilet-Moschee gehen, wo Amri sich, wenn er in Berlin war, regelmäßig aufhielt. Weiteren Aufklärungsbedarf sieht der Ausschuss auch in der Frage, wie in der BAO „City“ der Informationfluss organisiert war. Im Unterabschnitt „Verfahrensführung“, wo der Zeuge tätig war, hätten eigentlich alle Fäden zusammenlaufen sollen. Der Ausschuss hat aber immer wieder Beamte erlebt, die einräumten, von Vorgängen, über die sie nach Ansicht der Abgeordneten hätten informiert sein sollen, keine Kenntnis besessen zu haben.

Verfassungsschutz-Mitarbeiter geladen

Als dritter Zeuge wird – allerdings in nichtöffentlicher Sitzung – ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BdV) auftreten, für dessen Decknamen das Kürzel C. H. steht. Er gehört dem an der Beobachtung radikalislamischer Bestrebungen beteiligten Referat 6D2 an und war in dieser Funktion unter anderem in die Diskussion um die Verlässlichkeit der VP01 verwickelt. Ein mit dem Fall befasster Gefährdungsbewerter beim Bundeskriminalamt hatte sein skeptisches Urteil über Angaben der VP01 offenbar nach Rücksprache mit dem Zeugen aus dem BfV formuliert. Dieser Eindruck ergibt sich aus den Akten. Der Ausschuss möchte wissen, wie es zu diesem Zusammenspiel kam.

Zunächst hatten die Abgeordneten auch noch die damalige Leiterin des Referats 6D2 hören wollen, die heute als Referentin im Bundesinnenministerium tätig ist. Bis zur Vorwoche war allerdings keine Verständigung mit dem Ministerium darüber zu erreichen, dass die Zeugin öffentlich aussagen darf. Ihr Auftritt wurde daher auf den 17. September verschoben.

Audiovisuelle Vernehmung angeboten

Mit dem nordrhein-westfälischen Innenministerium strittig ist nach wie vor der Wunsch des Ausschusses, auch den einstigen Polizeiinformanten mit den Decknamen Murat Cem, die sogenannte VP01, direkt als Zeugen zu hören. Die Regierung in Düsseldorf bietet lediglich eine audiovisuelle Vernehmung an, wie sie im vorigen Monat vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages stattfand.

Zu Jahresanfang ist im Spiegel-Verlag ein Buch über die Lebensgeschichte Murat Cems erschienen, anhand dessen mittlerweile auch dessen Klarname aufgedeckt werden konnte. (wid/03.09.2020)

Zeit: Donnerstag, 10. September 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 9. September 2020, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. Der Ausschuss weist auf die angesichts der Corona-Pandemie erforderlichen Maßnahmen für die Einhaltung der Abstands- und Hygienestandards im und am Sitzungssaal hin.

Liste der geladenen Zeugen

Horst-Rüdiger Salzmann , Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Generalbundesanwaltschaft

, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Generalbundesanwaltschaft M. G. , Erster Kriminalhauptkommissar, Bundeskriminalamt

, Erster Kriminalhauptkommissar, Bundeskriminalamt Christoph Hammerstein, Bundesamt für Verfassungsschutz