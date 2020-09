Das Thema „Studentisches Wohnen“ beschäftigt den Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen am Mittwoch, 9. September 2020, in einem öffentlichen Fachgespräch. Dazu liegen Anträge der Fraktionen Die Linke (19/14154) und Bündnis 90/Die Grünen (19/13551) vor. Die Sitzung unter Vorsitz von Mechthild Heil (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal 1.228 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird am Donnerstag, 10. September, zeitversetzt ab 12 Uhr im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der Linken

Die Linke fordert in ihrem Antrag (19/14154), ein Konzept für einen Hochschulsozialpakt zu erarbeiten, um für Studentinnen und Studenten 50.000 neue bezahlbare Wohnheimplätze in den nächsten vier Jahren zu schaffen und die bestehenden Wohnheimkapazitäten zu erhalten. Sie begründet dies damit, dass die Zahl der Studenten in Deutschland seit Jahren steige und laut Schätzungen der Kultusministerkonferenz auch in Zukunft auf hohem Niveau bleiben werde. Die Zahl der Wohnheimplätze bei den Studentenwerken bleibe hinter diesem Anstieg jedoch weit zurück.

Aktuell stünden den knapp 2,9 Millionen Studenten bundesweit nur rund 240.000 öffentliche geförderte Wohnheimplätze zur Verfügung. Nur 8,5 Prozent der Studenten könnten daher einen Wohnheimplatz bekommen. Die Fraktion kritisiert, dass die Folgen vor allem Studienanfängerinnen und -anfänger in Form von langen Wartezeiten auf einen Wohnheimplatz, langen Pendelwegen zur Hochschule, übergangsweiser Unterbringung in provisorischen Unterkünften und hohen Mietzahlungen am freien Wohnungsmarkt zu spüren bekommen.

Antrag der Grünen

Auch die Grünen setzen sich in ihrem Antrag (19/13551) für bezahlbaren Wohnraum für Studenten ein. Diese brauchten nicht nur einen Platz im Hörsaal, sondern auch gute Studienberatung, hervorragende Lehre, eine solide Studienfinanzierung und nicht zuletzt ein bezahlbares Dach über dem Kopf. All dies zu ermöglichen, sei noch nicht gelungen. Gerade für Studieninteressierte aus einkommensarmen und Nicht-Akademikerfamilien seien eine verlässliche Studienfinanzierung und eine bezahlbare Bleibe wesentliches Entscheidungskriterium, ein Studium aufzunehmen oder es zu unterlassen. Die Grünen betonen, dass von 100 Kindern aus Akademikerfamilien 79 ein Hochschulstudium aufnähmen, hingegen bei Nicht-Akademikerfamilien gerade einmal 27 von 100 Kindern studierten. Dieses Ungleichgewicht gelte es auszugleichen.

Gefordert wird, gemeinsam mit den Ländern, Kommunen und Hochschulen eine Offensive für das studentische Wohnen mit dem Ziel auf de Weg zu bringen, ein Bund-Länder-Programm zum Bau von öffentlich geförderten Wohnheimen zu verhandeln. Dabei sollen die Konditionen für die öffentliche Förderung unter besonderer Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien festgelegt werden, um die neu geschaffenen Wohnheimplätze kostengünstig anbieten zu können. Ferner soll die Zwischennutzungen von Bundesliegenschaften erleichtert werden und Hochschulstädte zur kreativen Quartiersentwicklung ermutigt werden. Auch innenstadtfernere Quartiere sollen durch ein besseres Nahverkehrsangebot oder Radverkehrsanlagen für studentisches Wohnen attraktiver werden. (pez/02.09.2020)