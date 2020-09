Der Bundestag hat am Mittwoch, 13. Mai 2020, erstmals einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Professionelle Pflegekräfte wertschätzen und entlasten – Nicht nur in der Corona-Krise“ (19/19136) erörtert und im Anschluss an die halbstündige Aussprache zur federführenden Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen.

Antrag der Grünen

Wie die Grünen schreiben, spiegelt der Lohnzettel in Deutschland die Arbeitsbedingungen, Zuständigkeiten und die Systemrelevanz der professionellen Pflege nicht angemessen wider. Die Abgeordneten fordern kurzfristige Initiativen zum Schutz der Pflegekräfte in der Coronakrise sowie perspektivisch eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen professioneller Pflegekräfte.

So müssten Pflegekräfte besser mit Schutzausrüstung versorgt werden und Zugang zu einer regelmäßigen Testung bekommen. Die Ausweitung der Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden müsse zurückgenommen werden. So schnell wie möglich müsse es eine tarifgebundene Bezahlung in der Altenpflege mit einem für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag geben. Zudem sollten in der Alten- und Krankenpflege Personalbemessungsinstrumente eingesetzt werden, die sich am tatsächlichen Bedarf orientieren, heißt es unter anderem in dem Antrag. (sas/13.05.2020)