Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Rechte und Lebenslagen von Kindern sind Thema einer öffentlichen Sitzung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 9. September 2020. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Leitung von Norbert Müller (Die Linke) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden. In der parlamentarischen Sommerpause, am 1. August, hatte es einen Wechsel im Vorsitz der Kinderkommission gegeben. Turnusmäßig folgte auf den niedersächsischen Abgeordneten Matthias Seestern-Pauly (FDP) der brandenburgische Abgeordnete Norbert Müller. (ste/03.09.2020)

Die Sitzung wird im Internet auf www.bundestag.de am Mittwoch, 9. September, ab 20.30 Uhr zeitversetzt übertragen.

Liste der geladenen Sachverständigen