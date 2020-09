Liveübertragung: Freitag, 18. September, 16.20 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 18. September 2020, in halbstündiger erster Lesung einen Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke zur Änderung der Abgabenordnung (19/10751). Zuletzt wurde die Debatte am Freitag, 11. September 2020, von der Tagesordnung abgesetzt.

Gesetzentwurf der Linken

Die Fraktion Die Linke will in der Abgabenordnung ein Mindestprüfungsintervall für Steuerpflichtige mit Einkünften über 500.000 Euro im Jahr festschreiben. In ihrem Gesetzentwurf begründet die Fraktion ihren Vorstoß mit der sinkenden Prüfquote, obwohl die Außenprüfungen in dieser Einkommensgruppe überdurchschnittlich erfolgreich seien und zu deutlich höheren Steuer- und Zinseinnahmen führten.

Konkret will die Linksfraktion in einem neuen Paragrafen 194a ein gesetzliches Mindestprüfungsintervall für steuerliche Außenprüfungen von drei Kalenderjahren für Steuerpflichtige nach Paragraf 193 der Abgabenordnung festlegen.Danach ist eEine Außenprüfung bei Steuerpflichtigen zulässig, die einen gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten, die freiberuflich tätig sind und bei Steuerpflichtigen, deren Einkünfte im Kalenderjahr mehr als 500.000 Euro betragen.(scr/sas/13.09.2020)