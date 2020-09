Liveübertragung: Donnerstag, 17. September, 17 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Donnerstag, 17. September 2020, auf Verlangen der Fraktion der FDP im einer Aktuelle Stunde mit den „Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft“. Der Nachweis des Virus bei einem Wildschwein in Brandenburg hat Konsequenzen für den Export von Schweinefleisch aus Deutschland bis hin zu möglichen Ernteverboten in den betroffenen Landkreisen. (eis/15.09.2020)