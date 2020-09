Liveübertragung: Freitag, 18. September, 9 Uhr

Die Koalition möchte Krankenhäuser stärken. Der Bundestag debattiert am Freitag, 18. September 2020, abschließend eine halbe Stunde lang über einen Entwurf von CDU/CSU und SPD für ein Krankenhauszukunftsgesetz (19/22126). Abgestimmt wird auch über Entschließungsanträge der FDP (19/22636), der Linken (19/22637) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/22638).

Abschließend beraten werden zudem Anträge der AfD-Fraktion zur „Abschaffung des DRG-Systems im Krankenhaus und Einführung eines Prospektiv-Regionalen-Pauschalsystems“ (19/17754) sowie zur Erhaltung von Krankenhäusern in der Fläche (19/22185). Der Gesundheitsausschuss hat zum Gesetzentwurf und zu den Anträgen eine Beschlussempfehlung abgeben (19/22609). Der Haushaltsausschuss hat einen Bericht nach Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages zur Finanzierbarkeit vorgelegt (19/22614).

Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD

Der Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD sieht vor, dass aus dem Bundeshaushalt drei Milliarden Euro für eine modernere und bessere investive Ausstattung der Krankenhäuser zur Verfügung gestellt werden. Mit einem „Krankenhauszukunftsfonds“ sollen Investitionen gefördert werden, etwa in moderne Notfallkapazitäten und in eine bessere digitale Infrastruktur der Krankenhäuser in der internen und auch sektorenübergreifenden Versorgung. Gefördert werden sollen auch die Digitalisierung der Ablauforganisation, der Kommunikation, der Telemedizin, der Robotik, der Hightech-Medizin und der Dokumentation. Darüber hinaus sollen Investitionen in die IT- und Cybersicherheit der Krankenhäuser und in die regionalen Versorgungsstrukturen unterstützt werden.

Dazu ist vorgesehen, den Krankenhausstrukturfonds, der bereits vor einigen Jahren zur Förderung regionaler stationärer Versorgungsstrukturen gebildet wurde, zu erweitern. Die Laufzeit des Fonds soll zudem um zwei Jahre verlängert werden. In der Pflegeversicherung sollen die bis Ende September 2020 befristeten coronabedingten Regelungen bis Ende Dezember 2020 verlängert werden. Erlösrückgänge der Krankenhäuser im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 sollen durch Verhandlungen der Vertragsparteien vor Ort anteilig ausgeglichen werden können.

Geplant ist darüber hinaus, beim Kinderzuschlag die bis Ende September 2020 vereinfachte Berücksichtigung des Vermögens ebenfalls bis Ende Dezember 2020 zu verlängern. Dies soll auch für die coronabedingten Regelungen für pflegende Beschäftigte gelten. Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung sowie das Pflegeunterstützungsgeld sollen bis zu 20 Arbeitstage in Anspruch genommen werden können. Auch werden Monate, in denen wegen der Pandemie ein geringeres Einkommen erzielt wurde, bei der Ermittlung der Darlehenshöhe nach dem Familienpflegezeitgesetz auf Antrag nicht berücksichtigt. Beschäftigte, die aufgrund der Sonderregelungen zu Covid-19-Freistellungen in Anspruch genommen haben, sollen verbleibende Monate weiterhin in Anspruch nehmen können.

Erster AfD-Antrag: Fallpauschalen abschaffen

Die AfD-Fraktion fordert die Abschaffung der Fallpauschalen-Abrechnung (DRG) im Krankenhaus und die Einführung eines Prospektiv-Regionalen-Pauschalensystems (PRP). Die Fallpauschalen hätten zu Fehlentwicklungen und sogar zu einer Kostensteigerung geführt, heißt es in einem Antrag der Fraktion (19/17754). Auch die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen stelle keine ganzheitliche Lösung dar. Bei dem PRP handele es sich um ein Vergütungssystem, bei dem im Voraus eine Pauschale an das Krankenhaus entrichtet und von diesem verwaltet werde.

Die jährlich von den Krankenkassen erbrachte Pauschale richte sich nach regionalen Unterschieden wie etwa der Morbidität und der Bevölkerungsdichte in einer Region und stelle somit ein realistisches Abbild der Versorgungssituation dar. Die krankenhausinterne Verwaltung des Budgets führe dazu, dass die Über- und Fehlversorgung behoben werde.

Zweiter Antrag der AfD: Krankenhäuser stärken

Die AfD will die Ausstattung im deutschen Gesundheitswesen sicherstellen, kritisiert aber, dass die Bundesländer der vorgesehenen Finanzierung der Investitionskosten in den Krankenhäusern nicht nachkämen. Bundesmittel seien deshalb an die Leistungen der Länder zu knüpfen, schreiben die Abgeordneten (19/22185).

Konkret fordert die Fraktion, die „im Koalitionsentwurf des Krankenhauszukunftsgesetzes vorgesehenen Bundesmittel an Krankenhäuser“ jeweils nur dann zu bewilligen, „wenn das jeweilige Bundesland diese mit 30 Prozent eigenen Haushaltsmitteln aufstockt“. (vom/sas/ste/pk/17.09.2020)