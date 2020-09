In seiner nächsten Sitzung will der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) die Befragungen zur Rolle der Bundesanwaltschaft und des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Fall des Attentäters Anis Amri fortsetzen sowie zu den Ermittlungen des Bundeskriminalamtes nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Dazu sind für Donnerstag, 17. September 2020, derzeitige und ehemalige Beschäftigte der betroffenen Behörden als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Terrorismus-Abteilungsleiter beim Generalbundesanwalt

Aus Karlsruhe erwarten die Abgeordneten den Leiter der für Terrorismus zuständigen Abteilung TE beim Generalbundesanwalt Thomas Beck, dessen direkter Untergebener Horst-Rüdiger Salzmann in der Vorwoche bereits zum zweiten Mal vor dem Aussschuss aufgetreten war. Salzmann steht in Becks Abteilung an der Spitze des Referats TE3 und war in den Jahren 2015 und 2016 mit drei Ermittlungsverfahren befasst, in denen Kontaktpersonen des späteren Attentäters Amri eine Rolle spielten.

Mit seinem Abteilungsleiter Beck wollen die Abgeordneten ähnliche Themenkreise abschreiten wie mit ihm. Unter anderem soll es um die Kooperation zwischen der Bundesanwaltschaft als Aufsichtsbehörde mit dem unmittelbar federführenden Bundeskriminalamt (BKA) gehen.

An mehreren Gefahrenabwehr-Vorgängen beteiligt

Von dort soll ein weiteres Mal Kriminalhauptkommissar A. S., der bereits am 9. Mai 2019 vernommen worden war, vor dem Ausschuss erscheinen. Der Zeuge war in der Zeit, als sich Amri in Deutschland aufhielt, an mehreren Gefahrenabwehr-Vorgängen gegen Verdächtige aus dem radikalislamischen Milieu beteiligt, die unter Codenamen wie „Pyramide“, „Lacrima“ oder „Eisbär“ in die Akten eingegangen sind. Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 wirkte er in der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „City“ mit, in der das BKA die Ermittlungen gebündelt hatte. Er leitete dort das mit der Person des Attentäters befasste „Team Amri“. Er ist in der weiterhin bestehenden BAO mittlerweile im Bereich Verfahrensleitung eingesetzt.

In seiner Vernehmung in Mai vorigen Jahres hatte der Zeuge berichtet, das „Team Amri“ habe mit fünf Beamten angefangen und sei nach einer Woche auf 15 Mitarbeiter angewachsen. Bestritten hatte er, dass sich das BKA von vornherein auf die These festgelegt habe, Amri sei ein Einzeltäter gewesen: „Unser Ziel in der BAO City war immer, Hintermänner und Mittäter zu finden.“ Zu seinem eigenem Bedauern sei dies aber nicht gelungen. Seinen neuerlichen Auftritt will der Ausschuss nutzen, um die damaligen Aussagen mit Aktenfunden abzugleichen, die den Abgeordneten erst in der Zwischenzeit bekannt geworden sind.

Verfassungsschützerin als Zeugin

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wird durch eine Zeugin vertreten, die mittlerweile als Referentin im Bundesinnenministerium tätig ist. Bis Anfang 2016 leitete sie im BfV das für die Beobachtung radikalislamischer Bestrebungen zuständige Referat 6D2. Der Ausschuss vermutet, dass sie in dieser Funktion auch mit Personen aus dem Umfeld Amris, womöglich mit diesem selbst, zu tun hatte und dazu Auskunft geben kann.

Es habe sich mittlerweile herausgestellt, dass der Verfassungsschutz intensiver mit dem Fall Amri befasst gewesen sei als anfangs bekannt und eingeräumt. Ob die Zeugin öffentlich oder, wie es der Verfassungsschutz wünscht, nur hinter verschlossener Tür aussagen darf, stand zunächst noch nicht fest.

Lutz Bachmann soll aussagen

Voraussichtlich erst am späten Abend wird noch ein vierter Zeuge erwartet, der einstige Frontmann der Dresdner Pegida-Umzüge Lutz Bachmann. Er hatte am Abend des Anschlags um 22.16 Uhr über Twitter die Behauptung verbreitet, er wisse, wer der Täter sei, nämlich ein tunesischer Flüchtling, und sich auf Informationen aus Polizeikreisen berufen. Wie sich herausstellte, hatte Bachmann damit zwar den Nagel auf den Kopf getroffen. Doch war am Abend des Anschlags nicht einmal den Ermittlern in Berlin die Nationalität des Täters bekannt. Als vermeintlicher Urheber befand sich statt dessen ein Pakistaner in Polizeigewahrsam.

Bachmann hätte bereits am 18. Juni aussagen sollten, saß aber damals wegen der Corona-Krise in seiner derzeitigen Wahlheimat Teneriffa fest. In sozialen Netzwerken hat der Zeuge angekündigt, er wolle seinen Auftritt vor dem Ausschuss nutzen, um die Deutschen über die Bedrohung durch den Islam aufzuklären. Er werde sich davon auch durch eine Zwangsgelddrohung nicht abbringen lassen. (wid/11.09.2020)

Zeit: Donnerstag, 17. September 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 16. September, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Liste der geladenen Zeugen