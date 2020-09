Ein Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Änderung zur Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (19/1841) steht am Montag, 14. September 2020, zusammen mit Anträgen im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Gegenstand der Anhörung sind auch ein Antrag der Linken mit dem Titel „Damit jede Arbeitsstunde zählt – Arbeitszeitgesetz ergänzen“ (19/17134) und ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Arbeitszeit – EuGH-Urteil umsetzen, mehr Zeitsouveränität ermöglichen“ (19/20585).Die Sitzung unter Leitung von Dr. Matthias Bartke (SPD) beginnt um 13.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz regelt das Recht der Teilzeitarbeitsverhältnisse und der befristeten Beschäftigung. Ziel des Gesetzes ist es, „Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten und befristet beschäftigten Arbeitnehmern zu verhindern“, wie es im Paragrafen 1 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes heißt.

Gesetzentwurf der AfD

Die AfD will, dass die befristete Einstellung eines Arbeitnehmers für den Arbeitgeber dauerhaft in einem gewissen Rahmen möglich bleiben muss, um die im Arbeitsmarkt notwendige Flexibilität zu gewährleisten. Zugleich solle jedoch die soziale Absicherung des Arbeitnehmers sichergestellt werden. Auch solle die unbefristete Beschäftigung als Normalarbeitsverhältnis gefördert werden.

Die Fraktion will die „nicht trennscharfe Unterscheidung“ von Befristungen mit und ohne sachlichen Grund zugunsten einer generellen Regelung aufheben, die eine befristete Anstellung für maximal 24 Monate erlaubt. In besonderen Fällen solle dieser Zeitrahmen überschritten werden können. Kettenbefristungen sollten reduziert werden, indem eine zeitliche Höchstgrenze für die Befristung einer Stelle eingeführt wird. Eine aufeinanderfolgende befristete Einstellung soll nach dem Willen der Fraktion nicht erlaubt sein.

Anträge der Linken und Grünen

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag (19/17134) eine gesetzliche Regelung zur exakten Dokumentation der Arbeitszeit. Dazu will sie das Arbeitszeitgesetz ergänzen. Arbeitgeber sollen demnach verpflichtet werden, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit sowie die Dauer der Ruhepausen jeweils am Tag der Arbeitsleistung aufzuzeichnen.

Die Grünen fordern in ihrem Antrag (19/20585), Beschäftigten mehr Zeitsouveränität zu ermöglichen. Die Fraktion bezieht sie sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Das Urteil komme zu dem Schluss, dass die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein verlässliches, objektives und zugängliches Zeiterfassungssystem einzuführen, mit dem jeder Arbeitnehmer seine täglich geleistete Arbeitszeit erfassen kann. Die Grünen fordern die Bundesregierung deshalb auf, das EuGH-Urteil vom Mai 2019 umzusetzen und den Beschäftigten mehr Einfluss auf die Dauer, Lage und den Ort ihrer Arbeit zu ermöglichen. Die Fraktion verlangt unter anderem, eine flexible Vollzeit zu schaffen, in der die Beschäftigten im Rahmen von 30 bis 40 Stunden pro Woche ihren Arbeitsumfang bedarfsgerecht ausgestalten können. Mobiles Arbeiten soll eindeutig und rechtssicher geregelt werden, schreiben die Grünen. (hau/che/07.09.2020)