Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des Familienausschusses trifft am Dienstag, 15. September 2020, in einem öffentlichen Fachgespräch mit den Gründungsvorständen der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Katarina Peranić und Jan Holze, zusammen. Die Sitzung unter Leitung von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Zeit: Dienstag, 15. September 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich bis Freitag, 11. September, unter Angabe von Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum beim Sekretariat des Unterausschusses anmelden (E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de). Das Platzangebot ist auf zwölf Plätze begrenzt.