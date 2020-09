„Finanzierung der Weiterbildung“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ am Montag, 14. September 2020. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr und dauert drei Stunden. Sie wird als Videokonferenz durchgeführt, im Nachgang soll eine Videoaufzeichnung auf www.bundestag.de bereitgestellt werden.

Drei Impulsvorträge

Vorgesehen sind jeweils zehnminütige Impulsvorträge von drei externen Sachverständigen, an die sich Fragerunden anschließen. Als externe Sachverständige sollen Thomas Friedrich, Bereichsleiter Produktentwicklung und Förderinstrumente der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, Dr. Andreas Ogrinz, Geschäftsführer Bildung, Innovation, Nachhaltigkeit im Bundesarbeitgeberverband Chemie e. V. (BAVC) in Wiesbaden und Prof. Dr. Gerhard Bosch vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Gesellschaftswissenschaften, zu Wort kommen. (vom/09.09.2020)

Liste der geladenen Sachverständigen